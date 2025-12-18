Der Neobroker Trade Republic erreicht eine Bewertung von 12,5 Milliarden Euro. Die Asset Manager Wellington und Fidelity beteiligen sich im Rahmen einer Sekundärmarkt-Transaktion.

Trade Republic hat eine Sekundärmarkt-Runde über 1,2 Milliarden Euro abgeschlossen, die das Unternehmen mit 12,5 Milliarden Euro bewertet. Neben den bestehenden Investoren Founders Fund, Sequoia, Accel, TCV und Thrive Capital, die ihre Anteile erhöhen, steigen auch weitere institutionelle Investoren ein.

Zu den neuen Anteilseignern zählen Wellington Management, GIC, Fidelity Management & Research Company und Khosla Ventures. Ergänzt wird der Investorenkreis durch Lingotto Innovation sowie Aglaé, die technologieorientierte Investmentfirma der Familie Arnault.

Verdopplung der Kundenbasis in 18 Monaten

Trade Republic verwaltet nach eigenen Angaben mittlerweile ein Kundenvermögen von 150 Milliarden Euro für über zehn Millionen Kunden in 18 europäischen Ländern. Die Kundenbasis hat sich in den vergangenen 18 Monaten verdoppelt. 70 Prozent der Nutzer seien Erstanleger, die erstmals in Wertpapiere investieren.

„Diese Transaktion unterstreicht, dass der kulturelle Wandel hin zum privaten Investieren am Kapitalmarkt in Europa erst am Anfang steht, insbesondere da Regierungen wie in Deutschland mit substanziellen Rentenreformen beginnen, den Aktienbesitz als Teil der privaten Vermögensvorsorge zu fördern“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic.

Expansion und neue Produktklassen

Im Jahr 2025 hat Trade Republic sein Angebot in mehreren europäischen Märkten lokalisiert – darunter Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande und Österreich. Zudem führte das Unternehmen ein Kinderdepot ein und erweiterte sein Produktangebot um neue Anlageklassen wie Private Markets, Anleihen und ein Krypto-Wallet.

Neben dem Wertpapierhandel bietet der Neobroker ein Girokonto mit Verzinsung in Höhe des EZB-Leitzinses sowie eine Kreditkarte mit einem Prozent Saveback auf Kartenzahlungen an.