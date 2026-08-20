Welt-ETF ja, aber welcher? In der neuen Folge des Podcasts „Expedition Investment“ liefert ETF-Expertin Christin Jahns die zweite Hälfte ihrer Zehn-Punkte-Checkliste – als Fortsetzung der Vorwoche.
Diesmal geht es unter anderem um die Kosten eines ETFs und warum der günstigste Fonds nicht automatisch der beste ist. Auch die Nachbildungsart spielt eine Rolle: Physisch oder synthetisch – was steckt eigentlich dahinter, und worauf sollten Anleger achten? Dazu kommen das Fondsvolumen als Sicherheitsfaktor, die Frage, ob sich Nachhaltigkeit und Rendite wirklich ausschließen, und ob sich der gewünschte ETF überhaupt als Sparplan besparen lässt.
Zum Schluss geben die Hosts Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner gemeinsam mit Christin Jahns noch einen ganz persönlichen Rat mit auf den Weg: Wie viel Recherche braucht es eigentlich, bevor man mit dem Investieren loslegt?
Alle Antworten und noch viele weitere Details gibt es in der aktuellen Folge von „Expedition Investment“ – jetzt reinhören.
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Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter fällt das Risiko des Kapitalverlustes.