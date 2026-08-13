Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Wer in einen Welt-ETF investieren möchte, sieht sich schnell mit einer überwältigend großen Auswahl konfrontiert – und der anschließenden Frage: Welcher passt eigentlich zu mir? Genau darum geht es in der neuen Folge des Podcasts „Expedition Investment“ von Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner. Als Gast ist Redakteurin und ETF-Expertin Christin Jahns dabei, die gemeinsam mit den Hosts eine Zehn-Punkte-Checkliste durchgeht, mit der sich der passende Welt-ETF finden lässt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

In diesem ersten Teil der Checkliste geht es unter anderem um die Frage, welche Weltregionen ein ETF überhaupt abdecken sollte – und warum die Auswahl da gar nicht so eindeutig ist, wie man zunächst denkt. Außerdem sprechen Christin, Birte und Martin darüber, worauf man beim Indexanbieter achten sollte und warum sogar die Größe und Herkunft des ETF-Anbieters selbst eine Rolle spielen kann.

Auch das Thema Währung – und ob sich eine Absicherung gegen Wechselkursschwankungen überhaupt lohnt – kommt zur Sprache, ebenso wie die Frage, ob ein ETF Erträge lieber automatisch reinvestieren oder ausschütten sollte.

Dabei wird schnell klar: Die Antworten sind selten ein einfaches Schwarz-Weiß, sondern hängen stark von den eigenen Anlagezielen und der persönlichen Risikobereitschaft ab.

Die restlichen fünf Punkte der Checkliste gibt es in der kommenden Folge.

Habt ihr Fragen, bestimmte Themenwünsche oder einfach nur Feedback? Schreibt uns eine E-Mail an [email protected].

Hier geht es zur Folge bei Spotify:

Hier geht es zur Folge bei Apple Podcasts:

Disclaimer:

Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter fällt das Risiko des Kapitalverlustes.