Mit zwei aktiven Aktien-ETFs steigt T. Rowe Price in den europäischen Markt ein. Für beide Produkte setzt der Vermögensverwalter die Gesamtkostenquote zunächst auf 0 Prozent.

Welt und USA T. Rowe Price startet aktive ETFs ohne laufende Kosten im ersten Jahr

Carsten Kutschera, Leiter Distribution Zentraleuropa: „Das ETF-Format ist für uns in Europa neu, die Investmentkompetenz dahinter ist es nicht“

Aktive ETFs brechen ihren Rekord – doch der Boom hat einen Haken

T. Rowe Price bringt seine ersten in Europa notierten aktiven ETFs auf den Markt. Die beiden ETFs starten am 8. Oktober an der Deutschen Börse auf Xetra. Weitere Listings sollen am 15. Oktober an der London Stock Exchange und am 22. Oktober an der Borsa Italiana folgen.

Zum Start verzichtet T. Rowe Price auf die Verwaltungsgebühr. Für beide ETFs beträgt die Gesamtkostenquote (TER) bis zum 5. Oktober 2027 demnach 0 Prozent. Kosten von Finanzintermediären oder Brokern können dennoch anfallen.

Beim T. Rowe Price Integrated Global Equity Index ETF (ISIN: IE000EZK03S4) beträgt die TER danach 0,25 Prozent. Der T. Rowe Price Integrated US Equity Enhanced Index ETF (ISIN: IE000XY8XBU2) kostet regulär ab 6. Oktober kommenden Jahres 0,14 Prozent pro Jahr.

Welt-ETF von T. Rowe ist aktiver verwaltet als US-ETF

Der US-ETF investiert benchmarkorientiert in amerikanische Aktien. Der globale ETF ist dagegen als aktiv verwalteter Kernbaustein eines globalen Aktienportfolios mit High-Conviction-Ansatz konzipiert.

Die zugrunde liegende Strategie verfügt laut T. Rowe Price über eine mehr als zehnjährige Historie. „Das ETF-Format ist für uns in Europa neu, die Investmentkompetenz dahinter ist es nicht,“ sagt Carsten Kutschera, Leiter Distribution Zentraleuropa

Für den Markteintritt hat T. Rowe Price zudem die Position des Leiter ETF Lösungen EMEA neu geschaffen und mit Andrew Brickman besetzt. Das Unternehmen überträgt damit sein bereits bestehendes US-ETF-Geschäft erstmals auf den europäischen Markt.

T. Rowe Price wurde 1937 gegründet und verwaltete zum 31. August 2026 weltweit 1,87 Billionen US-Dollar. Rund zwei Drittel des verwalteten Vermögens entfallen nach Unternehmensangaben auf Anlagen zur Altersvorsorge.