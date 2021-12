Weltgrößter Staatsfonds 50 Milliarden Euro Ertrag nach Trump-Rally

Der 900 Milliarden Dollar schwere Government Pension Fund Global kam 2016 auf einen Ertrag von 6,9 Prozent, nach einem Plus von 2,7 Prozent im Vorjahr, wie der Investor aus Oslo am Dienstag mitteilte. Mit Aktien-Investments wurde eine Rendite von 8,7 Prozent erzielt, mit Anleihen 4,3 Prozent und mit Immobilien 0,8 Prozent.

"Der Fonds hat 6,9 Prozent Ertrag geliefert nach einem Jahr politischer Ereignisse und Unsicherheiten", sagte Chief Executive Officer Yngve Slyngstad laut Mitteilung. "Alle Anlageklassen des Fonds haben einen positiven Beitrag geleistet, aber es war der starke Aktienertrag in der zweiten Jahreshälfte, der die Ergebnisse des Fonds beflügelt hat."

Das 5. Jahr in Folge im Plus

Der Staatsfonds weist das fünfte Jahr in Folge ein Plus auf. Im vierten Quartal profitierte er von einer Aktienrally, die Rückgänge bei den Anleihen wettmachte. Die Aktienkurse waren nach dem überraschenden Wahlsieg von Trump bei der US-Präsidentschaftswahl gestiegen - in der Hoffnung, dass Steuersenkungen und Deregulierung die Unternehmensgewinne ankurbeln werden.