Was Trumps Politik für den US-Dollar als Leitwährung bedeutet

Der US-Dollar hat über Jahrzehnte hinweg eine dominierende Stellung im internationalen Handel und Finanzwesen eingenommen. Seine Stellung als Leitwährung wurde bisher durch seine Verwendung in globalen Transaktionen, aber auch die Stabilität der US-Wirtschaft und nicht zuletzt die politischen Bündnisse mit den USA gefestigt. Doch unter der erratischen Politik von Donald Trump gerät diese Vormachtstellung zunehmend ins Wanken.

Die jüngst verhängten Zölle haben nicht nur die Beziehungen zu den Partnern belastet, sondern auch die Attraktivität des US-Dollars als sichere Anlageoption beeinträchtigt. Sollte Trump seine aggressive Politik weiter vorantreiben, droht den USA ein nachhaltiger Verlust ihrer Glaubwürdigkeit und Rechtsstaatlichkeit – und damit auch der Rolle des US-Dollars als globale Leitwährung.

Welche Währungen könnten den US-Dollar überhaupt ablösen?

Euro: Obwohl der Euro als zweitwichtigste Reservewährung gilt, hat er die Dominanz des US-Dollars in der Vergangenheit nie ernsthaft gefährdet, da er von der wirtschaftlichen Stabilität der Eurozone abhängt. Nachdem bereits die Eurokrise in den 2010er Jahren das internationale Ansehen der Währung belastete, bleibt abzuwarten, ob das Vertrauen in die Konjunktur der Eurozone wiederhergestellt werden kann. Zudem fehlt der Eurozone bisher die militärische Stärke, aber auch der politische Wille, in globalen Konflikten die lenkende Rolle der USA einzunehmen. Die aktuelle Aufrüstung der EU-Staaten wirkt hier aber als unterstützender Faktor, um die politische Unabhängigkeit und damit auch die Stärke des Euros weiter auszubauen.

Renminbi (Yuan): Trotz aller Versuche, den Yuan internationaler zu machen und als eine globale Handelswährung zu etablieren, blieb der Yuan bisher weit hinter dem US-Dollar zurück. Neben dem aktuell angespannten Konjunkturumfeld in China bleiben die Rechtssicherheit Chinas, die Belastbarkeit chinesischer Wirtschaftsdaten sowie Kapitalkontrollen an Chinas Finanzmärkten wichtige Faktoren, die den Yuan deutlich vom US-Dollar unterscheiden. Die Diskussion indischer Raffinerien in 2023, für den Kauf von russischem Öl keinen Yuan verwenden zu wollen, verdeutlicht die Skepsis vor der chinesischen Währung. Dennoch gewinnt China durch seine geopolitische Strategie und militärische Stärke an Einfluss, was dem Yuan in Zukunft eine größere Rolle verschaffen könnte.

Eine neue „Brics-Währung“: Die Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) diskutierten unter anderem auf dem 2024 BRICS Summit in Russland über die Einführung einer goldbesicherten Währung als Alternative zum US-Dollar. Obwohl solche Pläne bislang theoretisch blieben, zeigt die Diskussion das wachsende Bedürfnis vieler Länder nach einer Abkehr vom Dollar. Ein Hindernis bleibt die Abhängigkeit von China und Russland, die für die Unabhängigkeit vom US-Dollar in Kauf genommen werden muss.

Fazit: US-Dollar muss mit Yuan und Euro konkurrieren

Die aggressive Politik Donald Trumps hat das Vertrauen in den US-Dollar erheblich geschwächt und Alternativen wie den Euro und den Yuan ins Rampenlicht gerückt. Sollte Trump den Bogen überspannen und am Ende sogar die Rechtsstaatlichkeit der USA gefährden, wird er damit langfristig eine Ablösung des Dollars als Leitwährung riskieren.

Während der US-Dollar derzeit noch alternativlos erscheint, zeichnet sich ein Szenario ab, in dem er zunehmend mit dem Yuan und dem Euro konkurrieren muss. Eine multipolare Weltordnung mit mehreren gleichwertigen Leitwährungen könnte dabei ein denkbares Ergebnis sein – sofern die USA nicht rechtzeitig gegensteuern.