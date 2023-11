Netto-Null bis 2050 COP28: Letzter Countdown für die Klimaziele

Diese COP ist äußerst wichtig, da sie zum ersten Mal eine Bilanz der Klimaschutzmaßnahmen ziehen wird, die von allen Regierungen der Welt seit dem Pariser Abkommen ergriffen wurden. Leider ist das Hauptergebnis dieser Bewertung bereits bekannt: Wir sind weit von den notwendigen Fortschritten entfernt. Die langfristige globale Erwärmung liegt derzeit bei etwa +1,2 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit, und die Welt ist auf dem besten Weg, sich bis 2100 um etwa +2,5 Grad Celsius zu erwärmen (Quelle: Bericht zum UN-Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen, November 2023), selbst wenn die derzeitigen Zusagen zur Emissionsminderung eingehalten werden. Das Zeitfenster für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels schließt sich rapide, so die UN. Das ist nicht neu – die eigentliche Frage, die sich im Vorfeld dieser COP stellt, ist: Wie werden die Regierungen auf diese drastische Einschätzung reagieren?

COP28: Fokus auf erneuerbaren Energien und der kritischen Rolle der Scope-3-Emissionen

Welche positiven Nachrichten und Fortschritte erwarten wir von der COP28? Obwohl nichts als selbstverständlich angesehen werden sollte, glauben wir, dass eine gemeinsame und quantifizierte Verpflichtung zur Beschleunigung der Nutzung erneuerbarer Energien ein realistischer Schritt nach vorn sein könnte – und die Veranstaltung zu einem relativen Erfolg machen könnte. Das Ziel ist klar und einfach: Wir müssen die Installation erneuerbarer Energien bis 2030 verdreifachen, wie von der Internationalen Energieagentur gefordert. Während sich die Photovoltaik einem Netto-Null-Szenario annähert, war das letzte Jahr für die Windenergie aufgrund der Kosteninflation und steigender Zinssätze komplizierter. Jede Andeutung von Regierungen, dass sie ihr Engagement für erneuerbare Energien verstärken, wäre ein positiver Impuls für die Industrie und den Übergang. Es ist auch sehr wichtig, den Einsatz erneuerbarer Energien in Schwellen- und Entwicklungsländern (und damit über China hinaus) zu beschleunigen, was wiederum die Frage der Finanzierung aufwirft.

Es ist klar, dass der Energiesektor aufgrund der Lage und des aktuellen geopolitischen Kontextes in Dubai im Mittelpunkt stehen wird. Stimmen aus dem Umfeld der Veranstaltung deuten darauf hin, dass der Schwerpunkt wahrscheinlich auf der Dekarbonisierung des Betriebs (Scope 1 & 2 Emissionen) liegen wird und nicht auf den viel weiter gefassten indirekten Emissionen (vor allem aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, was in die Scope-3-Kategorie „Nutzung verkaufter Produkte“ fällt).

Um es klar zu sagen: Es wird keine Abkehr von fossilen Brennstoffen geben, wenn wir uns nicht mit den Scope-3-Emissionen befassen. Und ohne den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen wird es auch keine signifikante Reduktion der Treibhausgasemissionen geben. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Es ist wichtig, die Scope-3-Emissionen in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen, um sich auf glaubwürdige Alternativen zu fossilen Brennstoffen zu konzentrieren (erneuerbare Energien, Elektromobilitätslösungen) und sich nicht auf die Entwicklung einer hochtechnologischen Vision zu beschränken, die darauf abzielt, Kohlenstoff abzutrennen und auszugleichen.

Wirtschaft und Investoren spielen im Kampf gegen den Klimawandel eine entscheidende Rolle

Der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) betont immer wieder, dass die Erreichung der Klimaziele „drastische Veränderungen“ erfordert. Es ist höchste Zeit, dass die COP28 als Wegweiser für diesen Übergang dient und es schafft, das Tabu einer Zukunft, die nicht mehr auf fossilen Brennstoffen basiert, anzusprechen.

Aber wir sollten nicht zu hohe Erwartungen an die Reihe der COPs haben, die immer noch diplomatische Veranstaltungen sind. Die meisten Antworten und Lösungen haben Unternehmen und wir als Investoren bereits in der Hand. Die überwiegende Mehrheit der Technologien, die wir brauchen, um unsere CO2-Emissionen bis 2030 zu halbieren, gibt es bereits, und die meisten sind bereits wettbewerbsfähig.

Unabhängig davon, was auf der COP28 erreicht wird oder nicht, besteht die einzige Möglichkeit, das Pariser Abkommen am Leben zu erhalten, darin, die Verlagerung von Kapital und Finanzmitteln weg von fossilen Brennstoffen und hin zu sauberen Energien zu beschleunigen. Nicht morgen, nicht 2030, sondern jetzt.

