Volkswirt Jörn Quitzau
Herrschaft des US-Dollars: Warum ein Wachwechsel am Währungsmarkt auf sich warten lässt
Evergreens gibt es auch an den Finanzmärkten. Dazu zählt die Frage, ob der US-Dollar seine Rolle als Weltleitwährung verliert. Während und nach der globalen Finanzkrise wurde diese Diskussion besonders intensiv geführt. Aus gutem Grund, denn bekanntlich hatte die Finanzkrise ihren Ursprung in den USA. Befeuert wurde die Debatte durch die nachfolgenden wirtschaftlichen Probleme und die sprunghaft gestiegenen US-Staatsschulden.