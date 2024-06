Die Raumfahrt steht vor einem bedeutenden Paradigmenwechsel und wird immer mehr zu einem wichtigen Innovationstreiber für Wirtschaft und Technologie in zentralen Zukunftsfeldern. Das Entwicklungspotenzial der Weltraumwirtschaft zieht das Interesse sowohl von staatlichen als auch privaten Akteuren an und löst signifikante Investitionen aus.

Laut neuesten Analysen von McKinsey dürfte „New Space“, die weltraumbasierte Ökonomie, in den kommenden Jahren mit 9 Prozent jährlich deutlich stärker wachsen als die Weltwirtschaft. Die Umsätze im „New Space“ könnten von heute 630 Milliarden US-Dollar auf 1,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2035 steigen und damit sogar die weltweite Halbleiterindustrie deutlich hinter sich lassen. Der globale Wettlauf im All startet in eine neue Ära: Zeit, an Bord zu gehen.