Europa will unabhängig ins All. Morningstar und Berenberg zeigen fünf Aktien, über die Anleger das Thema spielen können – vom Zwerg bis zum Dax-Konzern.

Europas Raumfahrtindustrie hebt ab: Die Vega-C-Rakete des italienischen Herstellers Avio steht symbolisch für den Aufbruch ins All. Doch welche Unternehmen profitieren davon und wie können Anleger mit Aktien und ETFs investieren?

Im September ist in Europa der erste kommerzielle Weltraumstart gelungen: Das deutsche Start-up Isar Aerospace brachte seine Spectrum-Rakete mit fünf Satelliten an Bord von Norwegen aus in die Umlaufbahn. Wenige Tage später startete das italienische Unternehmen Avio die Vega-C-Rakete VV30 der ESA. Und am vergangenen Dienstag meldete Rheinmetall den Beginn der Serienfertigung von Aufklärungssatelliten in Neuss.

Was lange als Industriepolitik mit ungewissem Ausgang galt, bekommt damit eine Kursnotiz. Berenberg schätzt den Wert der globalen Raumfahrtwirtschaft 2025 auf rund 500 Milliarden US-Dollar und bis 2030 auf über eine Billion. „Die Raumfahrt entwickelt sich rasch zu einem eigenständigen Investmentuniversum“, sagt Michael Filatov, Senior Analyst für Aktien-Research bei Berenberg. Die Analysten der Deutschen Bank sind vorsichtiger: Europa hinke den USA bei den Weltraumkapazitäten weiter hinterher, staatliche Investitionen schüfen aber ein glaubwürdigeres Ökosystem.

Anleger kennen jedoch auch die Probleme des Sektors: Die reinsten Weltraumwerte sind klein, teuer und kaum handelbar. Die gut handelbaren Werte wiederum sind Rüstungskonzerne, bei denen Raumfahrt in der Regel nur ein Randgeschäft bleibt – und die 2026 einen der härtesten Kursrückschläge ihrer Geschichte hinter sich haben.

Die folgenden fünf Unternehmen sortieren sich vom spezialisierten Nischenwert zum breit aufgestellten Schwergewicht. Das ist keine Rangfolge, sondern eine Skala: Am Anfang steht die Reinform, sprich: viel Raumfahrt pro investiertem Euro, dafür wenig Liquidität und hohe Bewertungen. Am Ende stehen Konzerne, die sich jederzeit handeln lassen, bei denen der Weltraum aber nur ein Geschäftsfeld unter vielen ist.

Morningstar-Bewertungen laut Analyse vom 7. Oktober 2026. Kursangaben mit Datum im Text.

Unternehmen 1 von 5: OHB SE

ISIN DE0005936124 | Bremen | Keine Morningstar-Bewertung, Coverage durch Berenberg seit September 2026 | Streubesitz: 5,7 Prozent

Der reinste europäische Satellitenbauer an der Börse und zugleich der Fonds-Albtraum. Berenberg hat OHB im September gemeinsam mit Avio in die Coverage aufgenommen und nennt beide als die größten börsennotierten Unternehmen, über die Anleger in Europa ein Pure-Play-Exposure erzielen können. Nur: Der Streubesitz liegt bei 5,7 Prozent. Die Gründerfamilie Fuchs und der Finanzinvestor KKR halten den Rest.



Wer hier investiert, kauft also ein Papier, das praktisch nicht liquide ist. Für institutionelle Investoren ist das ein Ausschlusskriterium, für Privatanleger ein Spread-Problem.

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Auffällig ist die Kehrtwende vom Januar. Nach dem Einstieg von KKR im August 2024 galt ein Delisting als ausgemacht. Auf dem Kapitalmarkttag am 20. Januar 2026 erteilte der Vorstand diesen Plänen eine Absage. Die Begründung war, dass, Kunden die Transparenz einer Börsennotierung schätzten. Im Geschäft mit staatlichen Auftraggebern sei das ein Vertrauensargument.

Operativ läuft es: Der Auftragsbestand erreichte mit 3,19 Milliarden Euro einen Rekord, die Gesamtleistung soll 2026 auf 1,4 Milliarden Euro und bis 2028 auf über zwei Milliarden steigen, bei einer angestrebten EBIT-Marge von acht Prozent.



Pikant: OHB hat gegen die geplante Satellitenfusion von Airbus, Thales und Leonardo Wettbewerbsbedenken angemeldet und rechtliche Schritte erwogen, falls Brüssel zustimmt.

Unternehmen 2 von 5: Avio

ISIN IT0005119810 | Borsa Italiana | Keine Morningstar-Bewertung, Coverage durch Berenberg seit September 2026 | Marktkapitalisierung rund 1,4 Mrd. Euro

Der zweite Pure Play und der einzige europäische Raketenbauer, den man an der Börse kaufen kann. Avio sitzt in Colleferro bei Rom, wurde 1908 gegründet und beschäftigt rund 1.425 Menschen. Das Unternehmen baut die Vega-C, deren Start VV30 im September zwei Satelliten in die Umlaufbahn brachte, und liefert die Feststoffbooster für die Ariane 6.

Entscheidend für die Investmentstory ist eine Entscheidung der ESA von 2024: Avio darf die Vega C seither selbst vermarkten und nach kommerziellen Kunden suchen, statt sie über Arianespace zu verkaufen. Im Mai 2026 flog das Unternehmen mit der ESA-Mission SMILE erstmals als eigener Startbetreiber. Vom ESA-Ministerrat erwartet Avio laut eigener Mitteilung neue Aufträge von über 600 Millionen Euro für 2026 und 2027.

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Der Preis für diese Reinheit ist happig. Bei einem Umsatz von rund 588 Millionen Euro im Jahr 2025 blieb ein Nettogewinn im niedrigen zweistelligen Millionenbereich – Datenanbieter weisen damit Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 150 und mehr aus. Die 52-Wochen-Spanne der Aktie reichte zuletzt von 10,72 bis 52,42 Euro. Wer hier einsteigt, sollte den Magen für Raketenstarts mitbringen, nicht nur die Begeisterung dafür.



Größter Einzelaktionär ist Leonardo. Wer Avio kauft, kauft also indirekt auch ein Stück Konzernpolitik mit.

Unternehmen 3 von 5: Thales

ISIN FR0000121329 | Euronext Paris | Morningstar: 4 Sterne | Fair Value 308 Euro | Price/Fair Value 0,72 | YTD −1,89 Prozent

Ab hier wird es handelbar und unreiner. Thales ist ein Technologiekonzern mit rund 46 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, dessen Geschäft von Flugsicherung über Cybersicherheit bis zur Rüstungselektronik reicht. Raumfahrt ist somit nur ein Teil des Geschäfts und nicht der Kern.

Morningstar-Analystin Loredana Muharremi hält Thales und Leonardo für die „klarsten Nutznießer“ unter den von ihr erfassten europäischen Rüstungskonzernen. Ihr Argument: Die wachsenden Satellitenkonstellationen steigerten die Nachfrage entlang der gesamten Wertschöpfungskette – Sensornutzlasten, Bodeninfrastruktur, sichere Kommunikation, Datenverarbeitung. Gewinner seien die Unternehmen, auf die Satelliten angewiesen sind, sobald sie im Orbit kreisen.

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Das Vehikel heißt Thales Alenia Space, ein Gemeinschaftsunternehmen mit Leonardo, das als Hauptauftragnehmer für beide Satelliten der Vega-C-Mission im September fungierte. Über den Dienstleister Telespazio sind beide zusätzlich im Satellitenbetrieb engagiert.

Genau diese Beteiligungen bringt Thales in das Projekt Bromo ein, so heißt die geplante Fusion der Satellitensparten von Airbus, Thales und Leonardo zu einem Unternehmen mit rund 25.000 Beschäftigten und 6,5 Milliarden Euro Umsatz. Thales erhielte daran 32,5 Prozent. Für Anleger heißt das: Wer heute Thales kauft, kauft ein Raumfahrtgeschäft, dessen Struktur die EU-Kommission gerade prüft.



Mit einem Price/Fair Value von 0,72 sieht Morningstar die Aktie rund 28 Prozent unter dem fairen Wert.

Unternehmen 4 von 5: Leonardo

ISIN IT0003856405 | Borsa Italiana | Morningstar: 4 Sterne | Fair Value 68 Euro | Price/Fair Value 0,69 | YTD −2,66 Prozent

Der italienische Zwilling der vorigen Seite und in der Weltraumfrage der stärker verflochtene von beiden. Leonardo ist Partner bei Thales Alenia Space, Mehrheitseigner von Telespazio, größter Einzelaktionär von Avio und einer der drei Partner im Projekt Bromo, an dem der Konzern ebenfalls 32,5 Prozent halten soll.

Daneben steht ein klassisches Rüstungs- und Technologiegeschäft: Hubschrauber, Elektronik, Cybersicherheit, dazu ein Viertel an MBDA, dem Raketen-Gemeinschaftsunternehmen mit Airbus und BAE Systems. Mit rund 27 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist Leonardo etwa halb so groß wie Thales.

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Die Fusion treibt Leonardo-Chef Lorenzo Mariani sichtbar voran. Gemeinsam mit Airbus-Chef Guillaume Faury forderte er die EU-Kommission im Juni öffentlich auf, das Vorhaben freizugeben; dem „Handelsblatt“ sagte er, der rechtsverbindliche Rahmenvertrag solle bis Jahresende stehen. Faury hatte das Motiv zuvor auf eine Formel gebracht: Man habe die Kompetenzen, die Fähigkeiten und die Technologien – es fehle die Größe.

Der Maßstab, an dem sich das messen lassen muss, steht in Kalifornien. SpaceX setzte im zweiten Quartal 2026 konzernweit 7,81 Milliarden Dollar um, ein Plus von 92 Prozent. Bromo käme auf 6,5 Milliarden Euro – im Jahr.



Morningstar sieht die Aktie rund 31 Prozent unter dem fairen Wert, der größte Abschlag unter den drei bewerteten Konzernen nach Rheinmetall.

Unternehmen 5 von 5: Rheinmetall

ISIN DE0007030009 | Xetra | Morningstar: 5 Sterne | Fair Value 2.380 Euro | Price/Fair Value 0,40 | YTD −38,21 Prozent

Am Ende steht der Wert mit dem größten Abschlag, der frischesten Nachricht und dem brutalsten Chart. Morningstar vergibt als einzigem der drei Konzerne fünf Sterne und taxiert den fairen Wert auf 2.380 Euro. Am 7. Oktober notierte die Aktie bei rund 929 Euro. Das ist ein Abschlag von 60 Prozent auf den Modellwert. Es ist zugleich die Hälfte dessen, was das Papier vor einem Jahr kostete: Im Oktober 2025 stand es bei über 1.930 Euro.

Der Auslöser des Absturzes: Anfang September kappte Rheinmetall den Umsatzausblick für 2026 von 14,0 bis 14,5 auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro und kündigte einen deutlich negativen operativen freien Cashflow an. Gleichzeitig schichtet der Markt um: Das zusätzliche Aufrüstungsgeld fließt nach Einschätzung von Analysten zunehmend in Drohnen und Luftabwehr statt in klassische Landsysteme.

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Ausgerechnet in dieser Phase liefert das Raumfahrtgeschäft Positives. Am 6. Oktober meldete der Konzern den Start der Serienproduktion von SAR-Satelliten in Neuss, im Joint Venture Rheinmetall ICEYE Space Solutions mit dem finnischen Partner ICEYE, an dem Rheinmetall 60 Prozent hält. Rund 50 Satelliten pro Jahr sollen dort entstehen, 3,3 Meter lang und etwa 220 Kilogramm schwer. Anfang 2027 soll der erste mit einer SpaceX-Rakete starten. Die Bundeswehr hat sich über einen mehrjährigen Vertrag im Wert von 1,7 Milliarden Euro exklusiven Zugriff gesichert.



Muharremi nennt das einen „gezielteren Ansatz“ im Vergleich zu Thales und Leonardo. Der Kurs quittierte die Meldung mit einem Minus von knapp drei Prozent.

Weltraum im Paket: Welche Fonds und ETFs sich anbieten

Fünf Einzelaktien, fünf unterschiedliche Risiken. Wer nicht entscheiden möchte, ob Avio, OHB oder Rheinmetall das bessere Raumfahrtinvestment ist, kann das Thema inzwischen auch gebündelt kaufen. Anders als noch vor wenigen Jahren mangelt es nicht mehr an spezialisierten Fonds. Allein 2026 kamen mehrere Weltraum-ETFs auf den europäischen Markt. Doch zwischen einem Fonds, der auf Raketenhersteller und Satellitenbetreiber setzt, und einem, der auch Drohnen, Rüstungselektronik und Halbleiterhersteller berücksichtigt, liegen erhebliche Unterschiede.

Der etablierteste Zugang ist der Vaneck Space Innovators Ucits ETF (ISIN: IE000YU9K6K2). Der 2022 aufgelegte Fonds verwaltete Anfang Oktober rund 1,8 Milliarden Dollar und kostet jährlich 0,55 Prozent. Er investiert gezielt in Unternehmen der kommerziellen Raumfahrt, darunter Rocket Lab, Planet Labs, AST SpaceMobile und Intuitive Machines. Die zehn größten Positionen vereinten zuletzt rund 60 Prozent des Portfolios auf sich. Wer hier investiert, erhält viel Raumfahrt, kauft sich damit allerdings auch erhebliche Konzentrationsrisiken ein.

Noch deutlicher zeigt sich das beim Global X Space Tech Ucits ETF (IE000W4A2Q38), der seit Juli an der Börse gehandelt wird. Mitte September entfielen rund 17 Prozent auf SpaceX, 15 Prozent auf AST SpaceMobile und knapp 14 Prozent auf Rocket Lab. Drei Unternehmen standen damit für nahezu die Hälfte des Fondsvermögens. Die laufenden Kosten betragen 0,50 Prozent jährlich. Erwähnenswert ist außerdem die regionale Verteilung: Rund 84 Prozent des Portfolios entfielen Ende August auf US-Unternehmen. Die europäische Raumfahrtindustrie spielt in diesem ETF trotz des europäischen Fondsdomizils nur eine Nebenrolle.

Einen anderen Weg geht der Seraphim New Space Ucits ETF (IE000SDZFVP4), der im September 2026 gestartet ist. Er investiert ebenfalls in börsennotierte Raumfahrtunternehmen, hielt Mitte September aber auch gut zwölf Prozent seines Vermögens im Seraphim Space Investment Trust. Dieser wiederum ist an privaten Unternehmen wie dem finnischen Satellitenspezialisten ICEYE, dem italienischen Raumfahrtlogistiker D-Orbit und dem britischen Wärmebildunternehmen SatVu beteiligt. Anleger erhalten damit zumindest indirekt Zugang zu Firmen, deren Aktien bislang nicht regulär an der Börse erhältlich sind. Allerdings kostet der ETF 0,75 Prozent jährlich, und der enthaltene Investment Trust kann mit erheblichen Abschlägen auf seinen Nettoinventarwert gehandelt werden.

Breiter aufgestellt ist der iShares Space Technologies UCITS ETF (IE000A9G9R73). Er wurde im Juni 2026 aufgelegt, bildet den Stoxx Global Space Satellites and Drones Index ab und hielt im September 84 Positionen. Mit Thales findet sich darunter auch einer der europäischen Konzerne aus dieser Strecke. Allerdings ist der Name Programm: Neben klassischer Raumfahrt gehören auch Drohnentechnologie und angrenzende Industriezweige zum Anlageuniversum. Die Kosten liegen bei 0,50 Prozent im Jahr.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Wer keine passive Indexstrategie bevorzugt, findet ebenfalls Alternativen. Der französische Vermögensverwalter La Financière de l’Échiquier betreibt mit Echiquier Space (Anteilsklasse B: LU2466448532) bereits seit Mai 2021 einen aktiv gemanagten globalen Raumfahrtfonds. Im September verwaltete die Strategie rund 530 Millionen Euro. ARK Invest wiederum kombiniert in seinem Space & Defence Innovation UCITS ETF (IE000AON7ET1) Weltraumunternehmen mit Rüstungs- und Technologiewerten. Neben Rocket Lab gehören auch AMD, Nvidia und L3Harris zu den größeren Positionen. Das erhöht die technologische Bandbreite, verwässert aber zugleich die reine Raumfahrtausrichtung.

Die Frage lautet nun nicht mehr, ob es überhaupt geeignete Fonds gibt, sondern wie viel Weltraum tatsächlich darin steckt. Vor allem aber zeigt sich eine Lücke zwischen industriellem Anspruch und investierbarer Realität. Während Europa seine eigene Raumfahrtindustrie mit Milliardeninvestitionen ausbauen will, setzen die spezialisierten ETFs überwiegend auf US-Unternehmen. Die europäischen Hoffnungsträger sind häufig nicht börsennotiert, schwer handelbar oder lediglich Teil großer Industriekonzerne. Wer auf den europäischen Aufbruch ins All setzen möchte, muss deshalb auch im Fondsportfolio genauer hinsehen.