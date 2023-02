Die Zukunft der Weltraumforschung Der Griff nach den Sternen

Der Weltraum ist wieder in Mode. Die NASA bereitet sich auf die Rückkehr zum Mond vor, während Milliardäre und Unternehmer wie Elon Musk und Jeff Bezos versprechen, uns zu einer multiplanetaren Spezies zu machen. Ist das wirklich der Weg in die Zukunft für die Menschheit oder ist unser Griff nach den Sternen sinnlos?

Die einen sagen, dass wir angesichts der Vielzahl von Problemen, mit denen wir auf der Erde konfrontiert sind, unsere Zeit, unsere Ressourcen und unser Geld nicht ausgerechnet in die Weltraumforschung stecken sollten. Die anderen halten dagegen, dass die Weltraumforschung gerade wegen der vielen Herausforderungen auf der Erde ihre Daseinsberechtigung hat. Wenn wir versuchen, ein sehr komplexes Problem zu lösen, beschleunigt sich in der Regel das Innovationsgeschehen und erhöht die Chancen, dass bahnbrechende Technologien entwickelt werden.

„Die Technologie, die seit der Apollo-Ära [in den 1960er-Jahren] für die Weltraumforschung entwickelt wurde, konnte sehr oft adaptiert und auf der Erde zum Nutzen aller eingesetzt werden“, erklärt Ariel Ekblaw, Gründer und Direktor der MIT Space Exploration Initiative und Autor des Buchs „Into the Anthropocosmos“, kürzlich in einem Found In Conversation Podcast.

Ein Gerät, das ursprünglich entwickelt wurde, um die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf die räumliche Wahrnehmung auf der Internationalen Raumstation zu untersuchen, wurde später so angepasst, dass es in der Laserchirurgie die Augenposition verfolgen kann. Und Kevlar, eine starke, hitzebeständige synthetische Faser, die ursprünglich für den Einsatz in Space Shuttles und Satelliten entwickelt wurde, um sie bei Kollisionen mit Weltraummüll zu schützen, wird mittlerweile auch für Fahrradreifen, Racing-Segel und schusssichere Westen verwendet.

Und es gibt noch so viel mehr, was uns der Weltraum lehren kann. Unser Verständnis von Kernspaltung und -fusion könnte durch die Entwicklung der nächsten Generation von Antriebssystemen, mit denen die Unzulänglichkeiten chemischer Raketen beseitigt werden, oder durch die Erforschung der Energieerzeugung für zukünftige Außenposten auf dem Mond und auf Asteroiden verbessert werden.

Und die Notwendigkeit, künftige Weltraumreisende vor Strahlung zu schützen – insbesondere auf mehrmonatigen Reisen zum Mars und noch weiter –, könnte Gegenstand von Forschung sein, deren Ergebnisse für die Entwicklung von Krebstherapien von Bedeutung sind.

Labor mitten in den Sternen

Die Weltraumforschung macht nicht nur neue Entdeckungen möglich, sondern kann uns auch helfen, unseren eigenen Planeten besser zu verstehen. „Wir wissen mehr über die kritischen Herausforderungen der Menschheit, wie den Klimawandel, weil wir in der Lage sind, Sonden zur Venus zu schicken und Treibhausgasemissionen zu untersuchen“, sagt Ekblaw.

Tatsächlich ist der Weltraum so etwas wie ein riesiges Labor, das es Wissenschaftlern ermöglicht, Theorien auf eine Weise zu überprüfen, wie es auf der Erde nicht möglich ist, insbesondere wenn es um fundamentale Physik geht. „Im Weltraum, im Inneren der Sterne, werden Dichten und Temperaturen erreicht, die wir in einem Labor nicht erzeugen können“, erklärt Alan Lightman, Schriftsteller, Essayist und der erste Professor für Literatur und Astrophysik am MIT.

„So können wir die Physik auf eine Weise und in einem Raum testen, wie wir es auf der Erde nicht können. Es gibt auch sehr exotische Objekte im Weltraum, wie schwarze Löcher, die Theorien über die Schwerkraft überprüfen. Aus der Perspektive der fundamentalen Physik stellt uns der Weltraum ein riesiges Labor bereit.“

Die zunehmenden Aktivitäten des privaten Sektors im Weltraum eröffnen ebenfalls neue Möglichkeiten für die wissenschaftliche Forschung. Wissenschaftler können jetzt Experimente mithilfe kommerzieller Raumfahrzeuge ins Weltall schicken.

„Anstatt zum Beispiel fünf Jahre warten zu müssen, um einen Zuschuss zu erhalten, damit ich ein einziges Experiment zur Internationalen Raumstation senden kann, bekomme ich jetzt alle sechs Monate ein Experiment in den Orbit, ich kann Studierende mit den Experimenten betrauen und wir gehen davon aus, dass wir in ein paar Jahren sogar Doktoranden in den Orbit schicken können“, so Ekblaw. „Es vollzieht sich ein rasanter Wandel in der Raumfahrtindustrie, der meiner Meinung nach den Weltraum für eine breite Masse zugänglich machen wird.“

Kosmische Herausforderungen