Angesichts geopolitischer Spannungen rückt der Weltraum stärker in den Fokus, auch als Anlagethema. Wo er für Investoren spannend sein kann, erläutert Jürgen Brückner.

Raketenstart in Cape Canaveral, Florida: Der Weltraum wird zum spannenden Thema auch für Anleger.

US-Sicherheitsexperten warnen, dass Russland Atomwaffen im Weltraum entwickelt, die Tausende Satelliten per elektromagnetischem Impuls (EMP) lahmlegen könnten – wie der Militärsatellit Cosmos 2553 (gestartet 2022) vermuten lässt. Studien des französischen Instituts Foundation for Strategic Research warnen zudem vor russischen oder chinesischen Anti-Satelliten-Systemen (ASAT), die zentrale Dienste wie GPS oder Starlink gezielt stören könnten (Stichwort „Counterspace capabilities“). Chinas 2007-Test erzeugte allein 3.000 Trümmerstücke.​

Laut dem Marktforschungsanbieter Future Market Insights wird das Marktvolumen der Weltraumwirtschaft im Jahr 2025 rund 449,8 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2035 auf 935,6 Milliarden US-Dollar anwachsen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,6 Prozent. Den größten Anteil stellt dabei der Satellitensektor, der 2025 rund 61 Prozent der globalen Weltraumwirtschaft ausmachen dürfte. Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung und Navigation bilden das wirtschaftliche Rückgrat dieser Entwicklung.

Kleine Satelliten, effizienter Antrieb und Datennutzung

Der technologische Fortschritt entsteht dabei weniger durch einzelne Akteure als durch grundlegende Innovationen, die die Produktivität im All deutlich erhöhen. Wiederverwendbare Trägersysteme senken Startkosten und verkürzen Entwicklungszyklen. Die Miniaturisierung von Satelliten ermöglicht dichte Konstellationen mit geringeren Kapitalkosten. Elektrische Antriebssysteme wie Ionen- und Plasma-Thruster erlauben effizientere Bahnkorrekturen, längere Missionsdauern und flexiblere Einsatzprofile – zum Beispiel Busek (Ionen-Thruster) oder Thrustme (Iod-Antriebe) für Cubesats.

Ergänzt wird dies zunehmend durch neuromorphes Computing: energieeffiziente, ereignisbasierte Chips wie Brainchip Akida oder Intel Loihi, die Sensordaten direkt im Orbit auswerten können. Dies reduziert Datenübertragungen zur Erde, senkt Latenzen und erhöht die Autonomie von Satelliten – ein klarer Vorteil für Erdbeobachtung, Verteidigung und sicherheitskritische Anwendungen.​

Mit der wachsenden Satellitendichte steigt zugleich die Verwundbarkeit des Systems. Anti-Satelliten-Tests, elektronische Störungen und Cyberangriffe sind reale Risiken. Gleichzeitig verschmelzen im Raumfahrtsektor zivile und militärische Interessen besonders stark. Diese enge Verzahnung ermöglicht Innovationssprünge, da staatliche Budgets, strategische Zielsetzungen und private Investitionen zusammenwirken. Neben etablierten Unternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman, Airbus Defence & Space oder OHB profitieren insbesondere spezialisierte Anbieter, die neue Technologien vorantreiben – etwa im Bereich Antriebe, Satellitenplattformen oder autonomer Systeme.

Weltraumtechnologie: Chancen für Investoren

Wo wird heute Geld verdient? Kurz- bis mittelfristig vor allem in stabilen Segmenten wie Satellitenkommunikation, Navigation und verteidigungsnahen Raumfahrtprogrammen. Unternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman oder Iridium profitieren von langfristigen staatlichen Verträgen.

Wachstums- und Optionspotenzial bieten spezialisierte Anbieter wie Rocket Lab mit Start- und Satellitendiensten (Neutron-Rakete 2026-Launch) sowie AST Spacemobile, das mit Direct-to-Cell-Satelliten einen neuen Markt für globale Mobilfunkabdeckung adressiert – strategisch attraktiv für Souveränität (zum Beispiel Vodafone/AT&T).

Anleger können an dieser Entwicklung über gezielte Investitionen in Einzelaktien oder über spezialisierte ETFs, Fonds und Wikifolios partizipieren, sollten jedoch die hohe politische Sensitivität und Volatilität des Sektors berücksichtigen.