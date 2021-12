Weltweit erster ETF auf europäische Wandelanleihen Deutsche Börse begrüßt Unicredit als neuen ETF-Emittenten auf Xetra

Seit Mittwoch ist erstmals ein ETF auf europäische Wandelanleihen des neuen Emittenten Structured Invest, eine 100-prozentige Tochter der Unicredit Bank, auf Xetra handelbar. 2007 hatte die Unicredit-Tochter HVB ihre Indexchange-ETF-Sparte an Barclays verkauft. Mit diesem ETF meldet sich Unicredit am ETF-Markt zurück.ETF-Name: UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETFAnlageklasse: Rentenindex-ETFISIN: LU1199448058Gesamtkostenquote: 0,95 ProzentErtragsverwendung: thesaurierendBenchmark: Thomson Reuters Monthly Europe Focus Convertible IndexMit dem UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF erhalten Anleger weltweit erstmals die Möglichkeit, an der Wertentwicklung europäischer Wandelanleihen zu partizipieren. Der ETF bietet eine diversifizierte Anlagemöglichkeit in große und liquide Wandelanleihen europäischer Emittenten aus unterschiedlichen Sektoren. Der Referenzindex umfasst nur Anleihen mit hoher Konvexität. Eine hohe Konvexität ist in der Regel wünschenswert, da sie bedeutet, dass bei steigenden Zinsen der Preis einer Anleihe weniger stark fällt und bei fallenden Zinsen der Kurs stärker steigt als bei einer Anleihe mit geringerer Konvexität.Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 1.065 Exchange Traded Funds. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 13 Milliarden Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.Xetra® und XTF® sind eingetragene Marken der Deutsche Börse.