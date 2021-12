Weltweite Umfrage unter Topmanagern Überregulierung ist eine Gefahrenquelle

Die noch vor einem Jahr sehr gute Stimmung von Führungskräften rund um den Globus schwindet. Das zeigt die 22. Global CEO Survey des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens PWC. Demnach rechnen 29 Prozent der für die Umfrage befragten Firmenlenker in den kommenden zwölf Monaten mit einem Rückgang des Weltwirtschaftswachstums. Vor einem Jahr erwartete nur eine kleine Minderheit von 5 Prozent ein solches Szenario.

In der Umfrage geht PWC der Entwicklung zahlreicher Sektoren auf den Grund und erörtert dabei auch Trends im internationalen Asset Management. Auch in dieser Branche blicken die Topmanager weniger optimistisch auf die Weltkonjunktur des laufenden Jahres als in vorangegangenen Umfragen von PWC. Dennoch geht die Mehrheit von 61 Prozent davon aus, 2019 mit neuen Produkten und Dienstleistungen den Umsatz steigern zu können.

Mit 68 Prozent ist der Anteil derjenigen noch größer, die in Effizienzsteigerungen einen wirkungsvollen Wachstumstreiber für das eigene Unternehmen sehen. 71 Prozent geben an, dass ihr Unternehmen auch ohne externe Zukäufe wachsen soll. Entsprechend erwarten 65 Prozent der Topmanager im Asset Management, dass ihre Beschäftigtenzahl 2019 moderat (53 Prozent) bis stark (12 Prozent) steigen wird.

Die Asset-Management-Häuser wollen weiterhin vor allem IT- und Digitalexperten einstellen, um den „technischen Wandel in den Vermögensverwaltungen“ vorantreiben, wie PWC es formuliert. Doch das ist für viele Unternehmen eine Hürde: 27 Prozent der befragten Führungskräfte sehen in einer zu geringen Fachkräfteverfügbarkeit eine Wachstumsbedrohung, 24 Prozent im Tempo des technischen Wandels und 37 Prozent in der zunehmenden Cyberkriminalität.

Auf die Frage, wo die Topmanager im Asset Management auf politischer Ebene Gefahren für ihr Unternehmenswachstum sehen, nannten 43 Prozent „Überregulierungen“. Auf Rang 2 stehen „Handelskonflikte“ (32 Prozent) und danach „Politischer Populismus“ (30 Prozent).