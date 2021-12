Weltweites Ranking Hier wohnen die meisten Multimillionäre

Das US-Magazin „ Spear's “ hat neue Zahlen für ihr weltweites Ranking der Städte mit den meisten sogenannten Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) vorgelegt. Jeder von ihnen verfügt über mehr als 30 Millionen US-Dollar, umgerechnet 26,5 Millionen Euro. Mit 4.400 UHNWIs hat die britische Hauptstadt London dabei einen bequemen Vorsprung vor den Verfolgern Tokio (3.532 UHNWIs) und Singapur (3.117 UHNWIs).Frankfurt am Main schafft es mit 1.900 Multi-Millionären als einzige deutsche Stadt in die Top Ten und landet auf Rang sieben. München hält mit 1.145 Millionären Platz 17.Bemerkenswert: Die achtzehn Städte mit den stärksten Zuwächsen liegen alle in Asien, während osteuropäische Städte wie Kiew, St. Petersburg und Moskau die meisten UHNWIs verloren haben.