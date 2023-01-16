Volkswirt Ulrich Kater
Weltwirtschaft zieht wieder an
In der Wirtschaft lauern weiter Inflationsgefahren, die Zinsen bleiben positiv. Der risikofreie Realzins ist mit 0 Prozent im historischen Vergleich jedoch immer noch niedrig. Hier sagt Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater, was er vom Kapitalmarktjahr 2023 erwartet.
Das neue Aktienmarktjahr ist freundlich gestartet. Leider leiden alle Börsenregeln, die aus den ersten Handelstagen Aussagen für das gesamte Jahr ableiten, unter dem Schicksal, das für die meisten saisonalen Börsenregeln gilt: Sie stimmen nicht.