Volkswirt Klaus Bauknecht
Die Partnerschaft mit China ist noch nicht stark genug
Nach der Finanzkrise war die chinesische Wirtschaft ein wichtiger Anker der internationalen Erholung. In den Jahren 2010 und 2011 hat sie rund 25 Prozent zum Weltwachstum beigetragen. Durch die Konjunkturprogramme der chinesischen Regierung erhielten auch die global aufgestellten und exportstarken deutschen Unternehmen Rückenwind und konnten die Krise relativ schnell hinter sich lassen. Und der Trend hielt an: Zwischen 2010 und 2019 hat die chinesische Wirtschaft fast 30 Prozent zum jährlichen globalen Wirtschaftswachstum beigetragen.