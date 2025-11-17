In einer zunehmend fragmentierten Weltwirtschaft entwickeln sich die regionalen Konjunkturverläufe immer stärker auseinander. Während die USA weiterhin von robustem Wachstum profitieren, steht Europa weiter vor strukturellen Herausforderungen, und Schwellenländer durchlaufen unterschiedliche Entwicklungsphasen. Diese Divergenzen erfordern von Anleiheinvestoren ein hohes Maß an Flexibilität, um Chancen dort zu nutzen, wo sie entstehen – unabhängig von Region, Sektor oder Marktsegment.

Genau hier setzt der Carmignac Portfolio Flexible Bond an. Die Fondsmanager können in das gesamte Anleihenuniversum investieren und sind somit in der Lage, opportunistisch auf Marktveränderungen zu reagieren – immer unter systematischer Absicherung der Währungsrisiken. Darüber hinaus verfolgen sie einen aktiven Ansatz zur Steuerung der modifizierten Duration und einem strengen Prozess zur Überprüfung und Auswahl von Emittenten auf der Grundlage von gebündeltem Expertenwissen.

Breites Anlageuniversum: Chancen über Regionen und Segmente hinweg

Seit Juli 2019 wird der Fonds von Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra verwaltet. Die beiden Fondsmanager haben seit ihrer Übernahme des Fondsmanagements mit einer positiven kumulierten Wertentwicklung von 16,8 Prozent gegenüber -9,1 Prozent1 des Referenzindex des Fonds2 belegt, dass ihr Ansatz funktioniert.

Der Investmentprozess der Fondsmanager basiert auf drei Säulen, die erste davon ist die Breite des Anlageuniversums. Im Gegensatz zu klassischen Anleihenfonds haben die Fondsmanager Zugriff auf:

Staatsanleihen aus Industrie- und Schwellenländern (Hart- und Lokalwährungen)

aus Industrie- und (Hart- und Lokalwährungen) Unternehmensanleihen von Investment Grade bis High Yield

von bis Inflationsindexierte Anleihen

Strukturierte Kredite, vorrangig Collateralized Loan Obligations (CLOs)

Verschiedene Laufzeiten und Durationen

Diese Vielfalt ermöglicht eine flexible Positionierung über unterschiedliche Konjunkturzyklen hinweg. Zudem werden alle Währungsrisiken systematisch abgesichert, sodass die Performance ausschließlich aus den Anleiheentscheidungen resultiert.

Praktische Umsetzung im Jahr 2025

In einem Umfeld ambitionierter Bewertungen legten die Fondsmanager den Fokus auf Anlagen mit attraktivem laufenden Ertrag („Carry“), insbesondere High-Yield-Unternehmensanleihen und nachrangige Finanzanleihen. Durch gezielte Gewinnrealisierungen und den strategischen Ausbau von Absicherungen konnten Risiken in Phasen erhöhter Risikoaversion reduziert werden. Gleichzeitig blieb das Portfolio flexibel für eine Markterholung und profitierte anschließend von der Aufwärtsbewegung. Die Wertentwicklung 2025 resultierte damit sowohl aus laufenden Erträgen als auch aus taktischen Marktpositionierungen.

Modified Duration: Aktive Steuerung als Schlüssel in volatilen Zinsmärkten

Die Fondsmanager nutzten eine aktive Modified-Duration-Steuerung zwischen -3 und +8, um flexibel auf Zinsbewegungen zu reagieren. Dies bildet die zweite zentrale Säule der Fondsstrategie.

Bei erwarteten Zinsanstiegen: Reduzierung der Duration durch Käufe kurzlaufender Anleihen , Verkäufe langlaufender Anleihen und Derivateabsicherungen.

Reduzierung der Duration durch Käufe kurzlaufender , Verkäufe langlaufender und Derivateabsicherungen. Bei erwarteten Zinsrückgängen: Erhöhung der Duration über langlaufende Anleihen und Derivatepositionen.

Im bisherigen Jahresverlauf 2025 bewegte sich die Modified Duration zwischen -2,9 und +4,5. Strategische Short- und Long-Positionen auf deutsche, US-amerikanische und japanische Staatsanleihen generierten gezielte Gewinne in einem Umfeld divergierender Zinssätze.

Bond-Picking mit gebündelter Expertise

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor des Fonds, die dritte Säule der Fondsstrategie, liegt in der präzisen Titelauswahl. Anders als bei Indizes, die oft die am stärksten verschuldeten Emittenten übergewichten, erlaubt das breit gefächerte Anleiheuniversum die gezielte Nutzung von Chancen in bisher übersehenen Segmenten.

Die Fondsmanager arbeiten eng mit spezialisierten Teams für Unternehmensanleihen, Finanzanleihen, Schwellenländer (Emerging Markets, EM) und strukturierte Produkte zusammen. So entsteht ein konzentriertes Portfolio, das auf den stärksten Überzeugungen basiert und potenziell höhere Risikoprämien erschließen kann – ohne zusätzliches Risiko einzugehen.

Schwerpunkt 2025: Finanzanleihen

Von den 169 Emittenten, aus denen sich die Kredit- und EM-Anlagen im Jahr 2025 zusammensetzen (Stand: 30. September 2025), liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Finanzunternehmen und insbesondere nachrangigen Bankanleihen, die ungeachtet eines Investment-Grade-Ratings attraktive Renditen auf hohem Niveau bieten.

Die positive Entwicklung des Bankensektors seit der globalen Finanzkrise 2008 – höhere Eigenkapitalquoten, stabile Bilanzen, gesteigerte Profitabilität und beschleunigte Fusionen – hat zusätzliche Bewertungs- und Arbitragechancen eröffnet.

Fazit: Flexibilität und Expertise als Wettbewerbsvorteil

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond zeigt, dass eine flexible Positionierung in einem breiten Anlageuniversum, ein flexibles Management von Duration und Risiko und konsequente Einzeltitelselektion dank tiefem Fachwissen Anlegern entscheidende Vorteile in einem zunehmend fragmentierten Anleihenmarkt bieten kann.

Investoren profitieren von einem Portfolio, das über Regionen, Segmente und Bonitätsstufen hinweg Chancen nutzen kann. Gerade in einem Umfeld divergierender Wirtschaftszyklen und abnehmender Spread-Impulse will die Kombination aus Expertise, Überzeugung und disziplinierter Umsetzung den Anlegern einen nachhaltigen Renditevorsprung verschaffen.

Flexibilität als Kern Ihres Anleiheportfolios: Carmignac Portfolio Flexible Bond

1 Quelle: Carmignac, 30.09.2025. A EUR Acc Anteilsklasse. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 1% 101 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen Währungsrisiken abgesichert sind, kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Performance seit Auflegung

Performance nach Kalenderjahr

Performance nach Kalenderjahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fonds (A EUR Acc) -0,7% +0,1% +1,7% -3,4% +5,0% +9,2% 0,0% -8,0% +4,7% +5,4% Referenzindikator -0,1% -0,3% -0,4% -0,4% -2,5% +4,0% -2,8% -16,9% +6,8% +2,6%

Perfomance annualisiert

Performance annualisiert 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit 09.07.2019 Fonds (A EUR Acc) +6,7 % +1,9 % +1,7 % +2,5 % Referenzindikator +3,2 % -2,0 % -1,1 % +1,4 %

*Quelle: Carmignac, 30.09.2025. A EUR Acc Anteilsklasse. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 1% 101 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen Währungsrisiken abgesichert sind, kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. (1) Referenzindikator: ICE BofA Euro Broad Market index. Die Zusammensetzung des Referenzindikators wurde am 30.09.2019 geändert: der ICE BofA ML Euro Broad Market berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden ersetzt den EONCAPL7 Index und die Wertentwicklungen werden mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt. (2) Datum des Amtsantritts von Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra, Co-Fund Manager von Carmignac Portfolio Flexible Bond. 10.03.2021: Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income in Carmignac Portfolio Flexible Bond.



