Volkswirt Ulrich Kater
Währungshüter treten auf die Bremse
Die Lage der Weltwirtschaft ist nach dem ersten Monat des Jahres widersprüchlich und mit vielen Unsicherheiten verbunden. Dafür ist die letzte Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) Anfang Februar das beste Beispiel. Dort bemühten sich die Notenbanker in der Begründung ihrer Zinserhöhung um 25 Basispunkte deutlich zu machen, dass es noch Bedarf für weitere Zinserhöhungen gebe. Jedoch glaubten die Märkte den Ausführungen nicht. Die Zinserwartungen gingen weiter zurück.