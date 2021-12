Bloomberg 20.11.2015 Aktualisiert am 05.10.2016 - 09:47 Uhr Lesedauer: 8 Minuten

Weltwirtschaft Unklare Lage lässt seltsame Ideen sprießen

Es sieht düster aus für die Wirtschaft: kaum Erholung, sinkende Rohstoffpreise, Euro-Entwertung, ein schwaches China. Viele sind mit ihrem Latein am Ende und absurde Lösungsvorschläge sind an der Tagesordnung. Wie die führenden Finanz-Experten die Lage beurteilen und was sie für möglich und nötig halten.