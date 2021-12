Weltwirtschaftsforum mit Roboter Digitalisierung kommt nach Davos

Beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos teilen sich Sheryl Sandberg von Facebook, Jamie Dimon von JPMorgan Chase und Jack Mavon Alibaba das Rampenlicht mit einem Roboter namens HUBO. Sie werden sich an diese Gesellschaft wohl gewöhnen müssen.Der preisgekrönte Roboter aus Südkorea ist etwa so groß wie ein Mensch, kann Treppen steigen und in ein Auto ein- und aussteigen. Der Star der diesjährigen Konferenz mit ihren 2500 ausgewählten Teilnehmern macht auch deutlich, welche Herausforderungen vor ihnen stehen: Wie können sie ihre Unternehmen und Arbeitsplätze im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Robotern sichern, ohne dass die wirtschaftliche Frustration überhand nimmt und sich rund um den Erdball Populismus und Konflikte ausbreiten.„Wenn sich einige der Vorhersagen über Technologie und Arbeitsplätze bewahrheiten, dann sollten wir alle uns Sorgen machen", sagt Alan Winfield, ein auf Roboter spezialisierter Professor an der University of the West of England, der in Davos sprechen wird. „Wir müssen Lösungen finden."Außer mit Robotern werden sich die Top-Manager, Banker, Politiker und Volkswirte auch mit der Wirtschaftsabschwächung in China und ihrer Auswirkung auf die Finanzmärkte auseinandersetzen. Auf der Agenda stehen zudem die geopolitischen Spannungen von Nordkorea bis Saudi-Arabien, die europäische Zuwanderungskrise und die US- Präsidentschaftsambitionen von Donald Trump. Hochkarätige Politiker wie US-Präsident Barack Obama und Deutschlands Bundespräsident Joachim Gauck sind dabei und Medienstars wie Leonardo DiCaprio, Kevin Spacey und will.i.am.