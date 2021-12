Redaktion 29.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Wem gehört der DAX? Ausländer sind Großaktionäre in Deutschland

Was haben die Konzerne des DAX und des SMI gemeinsam? Sie sind mehrheitlich in ausländischer Hand. Für den DAX ist das Phänomen wohl weniger ausgeprägt. Dennoch fliessen Dividenden in Höhe von rund 17,5 Mrd. € ins Ausland.