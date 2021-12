Wen die Deutschen beim Immobilienkauf am liebsten anpumpen

Grundsätzlich sind Finanzierungen ohne Eigenkapital heute möglich, wenn der komplette Kaufpreis über ein Bankdarlehen bereitgestellt wird. Allerdings lassen sich Banken diesen Risikoaufschlag bezahlen. Vor diesem Hintergrund sei es durchaus sinnvoll, Eltern oder Großeltern nach Geld zu fragen, um den Eigenkapitalanteil zu erhöhen", so das Fazit von Hypotheken Discount Kaum in Frage als Anlaufstelle für geborgtes Geld für den Immobilienkauf kommen Freunde, Kollegen und der eigene Chef. Nur 7 Prozent würden Freunde mit Finanzfragen belasten und sich von ihnen fehlendes Eigenkapital für den Hausbau borgen. Nur rund 3 Prozent würden ihren Chef um Geld bitten. Und Arbeitskollegen kommen für nicht einmal ein Prozent in Frage.