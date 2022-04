Ermutigende Signale Wendepunkt bei chinesischen Aktien in Sicht

Für Investoren in chinesische Aktien war der Start ins Jahr 2022 genauso enttäuschend wie die Entwicklung im Vorjahr. Besonders hart traf es Anleger, die in die chinesische New Economy investiert hatten. Im Vergleich mit ihren Pendants aus den USA schnitten die Unternehmen dieser Branche hier deutlich schlechter ab.

Die Unsicherheit, die die Razzien bei den großen chinesischen Tech-Konzernen, die Restrukturierung des Immobilienkonzerns Evergrande, das erwartete Delisting von den US-Börsen sowie die schwächelnde chinesische Konjunktur auslösten, trugen zur Exit-Laune der Investoren bei. Zudem drängt die ambivalente Position Pekings gegenüber Russlands Einmarsch in die Ukraine selbst die hartnäckigsten internationalen Investoren aus dem Land, da diese eine Ansteckung der chinesischen Märkte durch den Abverkauf in Russland fürchten.

Günstiger Einstiegszeitpunkt für Anleger?

Trotz allem war zuletzt eine deutliche Kurserholung zu beobachten. Der Grund dafür waren ermutigende Botschaften in der Rede des stellvertretenden Ministerpräsidenten Liu He in der vergangenen Woche. Insgesamt erinnert uns die Situation an das Jahr 2016. Dieses begann mit erheblichen Korrekturen an den chinesischen Aktienmärkten, wurde dann jedoch noch sehr erfolgreich.

Was wäre also, wenn die oben erwähnten Negativfaktoren sich allmählich auflösen würden? In diesem Fall würden die derzeit attraktiven Bewertungen für einige ausgewählte Segmente am chinesischen Aktienmarkt einen guten Einstiegspunkt für Anleger bieten. Das umfangreiche Konjunkturprogramm zur Erreichung des BIP-Wachstumsziels von 5 Prozent könnte dem Markt zusätzlichen Auftrieb geben.

Chinesische Regierung geht auf Investoren zu

Liu He hat die oben genannten Bedenken der Marktteilnehmer auf der Sitzung des Komitees für Finanzielle Stabilität und Entwicklung zu unserer Überraschung auf eine sehr konstruktive Art und Weise angesprochen. Er kündigte mehr Transparenz bei der zukünftigen Regulierung chinesischer Internetplattformen an. Zudem ging er auf die aktuellen Probleme des angeschlagenen chinesischen Immobiliensektors ein, für den Evergrande symbolisch steht. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass die Kreditunterstützung für den Sektor, insbesondere Kredite für Bauträger, verstärkt werden könnte.

Darüber hinaus erklärte Liu He, dass die chinesische Politik weiterhin Börsennotierungen in Übersee unterstützen und einen konkreten Plan vorlegen werde, um die Prüfung von Unterlagen durch US-Behörden zu erleichtern. Damit sollen die Befürchtungen eines ungeordneten Delistings chinesischer Unternehmen in den USA verringert werden. Nicht zuletzt bekräftigte der stellvertretende Ministerpräsident, dass die politischen Entscheidungsträger weiterhin für ein vernünftiges Wirtschaftswachstum sorgen wollen, indem sie geldpolitisch aktiv reagieren und ein angemessenes Wachstum der Neukredite aufrechterhalten.

Wendepunkt für chinesische Aktien

Wie üblich müssen diesen politischen Ankündigungen konkrete Maßnahmen folgen, bevor sich die internationalen Anleger entschließen, in nennenswertem Umfang an diese Märkte zurückzukehren. Dieses starke politische Signal könnte jedoch einen Wendepunkt darstellen oder zumindest einen „Peking-Put“ für die chinesischen Aktienmärkte bedeuten.

Auch wenn die Frage der chinesischen Haltung zum Krieg in der Ukraine offenbleibt – der Grund dafür ist offensichtlich Taiwan –, spricht vieles für einen positiven Ausblick für chinesische Aktien im Jahr 2022. Für Anleger wird das Timing entscheidend sein. Dabei wissen wir alle: Abzuwarten, bis wirklich alle Sterne richtig stehen, ist keine gute Strategie.