Paul Pleus kombiniert ein selbst entwickeltes Scoring-System mit gezielter Absicherung. Der Investor setzt auf geringe Volatilität – und auf Märkte, auf die kaum jemand schaut.

Paul Pleus war früher bei der Citibank tätig und ist heute hauptberuflich als Investor aktiv.

Nicht jede Rendite ist gleich viel wert. Wer 34 Prozent in einem Jahr macht, aber dabei massive Schwankungen in Kauf nimmt, hat vielleicht einige Nerven gelassen – und dadurch am Ende weniger gewonnen, als die Zahl vermuten lässt. Diese Überzeugung steht im Zentrum des Wikifolios „Low Vola“ von Paul Pleus. Der Vollzeit-Investor hat das Portfolio Anfang 2024 aufgelegt. Seitdem ist er seinem Versprechen treu geblieben: überdurchschnittliche Rendite bei geringer Volatilität.

Pleus ist kein Newcomer auf der Plattform. Der ehemalige Banker, der heute Vollzeit-Investor ist, gehört zu den Wikifolio-Pionieren der ersten Stunde: Seit August 2012 ist er auf der damals frisch gegründeten Plattform aktiv. Heute betreibt er acht Wikifolios mit unterschiedlichen Strategien – von konzentrierten Small-Cap-Wetten, über Dividenden bis hin zu einem Defensiv-Portfolio. „Low Vola“ gibt es seit Januar 2024, das zugehörige Zertifikat seit April 2025. Das Wikifolio hat seit seiner Auflegung rund 75 Prozent zugelegt (Stand: 25. März 2026), auf ein Jahr gesehen sind es 34 Prozent.

Das System entscheidet

Das Herzstück der Strategie ist ein selbst entwickeltes Scoring-Modell, das Pleus über mehr als 35 Jahre verfeinert hat. Aus einem globalen Universum verfolgt er kontinuierlich rund 100 Aktien in der Tiefe. Er nutzt ein eigens entwickeltes Bewertungsmodell, das er stets an den neusten Unternehmenszahlen ausrichtet – um so den Abstand zum fairen Wert zu ermitteln. „In die 25 Besten aus diesen 100 investiere ich“, erklärt er. Identifiziert Pleus auf diese Weise eine neue Aktie, die besser abschneidet als die aktuell letztplatzierte, fliegt diese heraus.

Der Scoringwert setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Neben dem Value-Abstand zum fairen Kurs zählt auch das Momentum – also ob die Aktie bereits beginnt anzuspringen. „Einige Aktien sind günstig und werden auch nie entdeckt“, hat Pleus beobachtet. „Wenn ich aber sehe, dass auch andere Anleger merken, was ich schon länger sehe, dann wird eine unterbewertete Aktie für mich interessant.“

Emotionen haben in Pleus‘ System ausdrücklich keinen Platz. „Es ist egal, was Paul Pleus meint, wie sich die Märkte entwickeln“, sagt er über sich und seinen Anlageansatz. „Mein System sagt mir, wie ich investiert sein soll – wie viel auf steigende Kurse, wie viel auf fallende, wie viel Cash.“ Diese Disziplin hält er für seinen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Wenig Schwankungen durch Diversifikation und Absicherung

Was „Low Vola“ von vielen anderen defensiven Strategien unterscheidet, ist der Mechanismus dahinter. Die im Vergleich zu anderen Wikifolios niedrige Gesamtvolatilität entsteht nicht durch Verzicht auf Bewegung, sondern durch gezieltes Gegensteuern. „Innerhalb des Wikifolios brodelt es durchaus“, erklärt Pleus. Allerdings glichen die unterschiedlichen Positionen diese Schwankungen wieder aus.

Auf ein Jahr gesehen liegt die Volatilität in Pleus' Wikifolio mit 17,6 Prozent auf einem Niveau, wie es auch viele Aktienstrategien bieten. Zu berücksichtigen ist, dass Pleus bedingt durch seinen Auswahlprozess stark auf kleinere Titel setzt - für die diese Schwankungsbreite wiederum moderat ist.

Als Beispiel nennt Pleus die Aktie des Marktmachers Flow Traders, der in unruhigen Marktphasen besonders gut verdient. Wenn die Volatilität steigt und die Märkte fallen, steigt diese Aktie typischerweise – und puffert damit Verluste anderer Positionen ab. Auf Platz eins des Wikifolios steht aktuell der Zahlungsdienstleister Net Digita, gefolgt von dem Beratungs- und Beteiligungsunternehmen U.C.A.

Ergänzt werden die Einzelaktien der Low-Vola-Strategie durch einen ETF-Baustein. Darin enthalten sind neben Themen-Indizes (Rohstoffe, Energie) auch Indizes auf Länder, die für Anleger selten im Mittelpunkt stehen: Chile und Norwegen hat Pleus aktuell ins Portfolio gehievt. Ebenso finden sich hier Short-ETFs auf Indizes wie den Dax, den S&P 500 sowie ETFs auf den Volatilitätsindex Vix. „Es ist wie eine Waage“, beschreibt Pleus das System. „Wenn mein Modell mir sagt, hier ist Risiko, setze ich solche Bausteine als Absicherung ein.“

Die Cash-Quote im Low-Vola-Wikifolio kann in turbulenten Phasen auf bis zu 20 Prozent steigen. Dabei folgt auch das Cash-Management dem zugrundeliegenden System. Darin berücksichtigt Pleus unter anderem auch saisonale Muster – etwa dass die Börse zwischen November und April für gewöhnlich besser läuft als im September und Oktober – und richtet seine Positionierung entsprechend aus.

Pleus betont auch, dass er in seinen Wikifolios stets agil handelt: „Ich bin kein dicker Dampfer, der langsam wendet. Ich kann meine Richtung sehr schnell ändern.“

Abseits ausgetretener Pfade

Bei der Aktienauswahl bewegt sich der Wikifolio-Händler häufig in wenig beachteten Märkten. Sein Universum ist global, er schließt kaum etwas wirklich aus – mit zwei Ausnahmen: „Von Biotech verstehe ich nichts und kann dort also nicht investieren“, sagt er. Außerdem: „Die Unternehmen, in die ich investiere, müssen bereits Gewinne schreiben.“ Wer sich als junges Unternehmen also noch in der Pre-Earnings-Phase befindet, wird nicht aufgenommen.

In der Praxis lande er oft bei den erwähnten Small Caps, verrät Pleus – nicht aus prinzipieller Überzeugung, sondern weil sein System ihm das anzeige. Das Potenzial ist dort einfach am größten. „Einige Aktien in meinen Wikifolios hat unter den 10.000 investierbaren Werten auf der Plattform sonst niemand“, berichtet er nicht ohne Stolz.

Seine Investmentideen bezieht Pleus aus diversen Quellen: bezahlte Datenbanken, Social Media, internationale Finanzblogs. Dabei dient ein KI-gestützter Schnellcheck als erste Filterhürde, bevor Pleus ein Unternehmen vertieft analysiert.

Ein Jahr, drei Fragen

Das Low-Vola-Wikifolio schloss sein erstes Jahr mit über 28 Prozent im Plus ab – bei vergleichsweise geringen Schwankungen. Stand 23. März liegt es mit 74 Prozent seit Auflegung im Plus, auf ein Jahr gesehen sind es 34 Prozent. Für Pleus wichtiger als die absolute Rendite ist nach eigener Auskunft jedoch die Tatsache, dass diese Performance in ruhigem Fahrwasser erzielt wurde.

Angesichts der aktuellen Marktunsicherheiten – Handelskonflikte, geopolitische Schocks – sieht er seinen Ansatz bestätigt: „Long-Only-Investing ist für mich nicht mehr so angesagt. Ich muss mich auch gegen externe Schocks absichern.“

Bildquelle: Wikifolio

Name: Low Vola

ISIN (Zertifikat): DE000LS9VAV7

DE000LS9VAV7 Auflegung: 02.01.2024 (Zertifikat seit 01.04.2025 erhältlich)

02.01.2024 (Zertifikat seit 01.04.2025 erhältlich) Performance seit Auflegung: 74,6 Prozent

74,6 Prozent Volatilität ein Jahr: 17,6 Prozent

17,6 Prozent Performance 1 Jahr: 34,0 Prozent

34,0 Prozent Investiertes Kapital (im Zertifikat): 1,6 Millionen Euro

1,6 Millionen Euro Stand: 25.03.2026

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Sieben Fragen an Paul Pleus:

1. DAS INVESTMENT: Wie sind Sie zum Thema Geldanlage gekommen?

Paul Pleus: Das war ein Börsenspiel im Studium. Seitdem bin ich angefixt. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht – im besten Sinne des Wortes.

2. Seit wann sind Sie bei Wikifolio aktiv?

Pleus: Seit August 2012, also von Anfang an. Ursprünglich war das als Family-and-Friends-Lösung gedacht – meine Geschwister interessieren sich nicht für Aktien, aber sie haben mich als langjährigen Banker immer gefragt, was sie tun sollen. Beim Wikifolio sind sie automatisch dabei, ohne dass ich sie jedes Mal anrufen muss, wenn ich etwas im Portfolio ändere. Mit dem Erfolg kamen dann weitere Anleger.

3. Was halten Sie für entscheidend, um als Anleger erfolgreich zu sein?

Pleus: Ein System. Es gibt viele Wege zum Erfolg, aber für mich ist entscheidend, dass ich Emotionen ausschalte. Mein System sagt mir, wie ich investiert sein soll – nicht meine Angst oder meine Gier.

4. Wie liefen aus Ihrer Sicht die vergangenen zwölf Monate – an den Märkten und speziell im Low-Vola-Wikifolio?

Pleus: Sehr erfolgreich, über 35 Prozent im Plus – das war über meiner Erwartung. Aber wichtiger ist: Das wurde unter Low-Vola-Bedingungen erreicht. Die Schwankungsbreite war gering, obwohl innerhalb des Portfolios durchaus Bewegung war.

5. Worauf achten Sie in der aktuellen wirtschaftlichen Situation besonders?

Pleus: Ich habe ja bereits die Dotcom-Krise, die Finanzkrise, alle großen Einbrüche mitgemacht. Jetzt bin ich schon ein bisschen älter und möchte darauf achten, dass das Geld zusammen bleibt. Ich muss nicht mehr 50 Prozent Downside haben. Deswegen ist der Absicherungsgedanke für mich zentral. Nicht nur Long-Only, sondern immer mit einem Blick auf externe Schocks. Das ist auch der persönliche Grund, warum ich Low Vola aufgelegt habe – ich investiere selbst darin und möchte weniger Schwankungen in meinem eigenen Vermögen. Das hat auch gut funktioniert: Der maximale Drawdown über den gesamten Zeitraum betrug lediglich 13,3 Prozent – bei einer kumulierten Performance von 74 Prozent.

6. Was waren Ihr größter Fehler und Ihr größter Erfolg beim Investieren?

Pleus: Ein Fehler zu Anfang war sicherlich Selbstüberschätzung. Ich dachte, ich könnte neben einer Führungsposition bei der Citibank mit halbstündiger Lektüre am Wochenende genauso gute Entscheidungen treffen wie jemand, der sich rund um die Uhr mit Investments beschäftigt. Das war ein Irrtum. Mittlerweile bin ich Vollzeit dabei.

Ein großer Erfolg war mein Investment in Gamestop, noch vor dem Reddit-Hype. Ich hatte die hohe Short-Quote gegen die Aktie entdeckt und erkannt, dass das irgendwann platzen musste. Am Ende waren es über 1.000 Prozent Gewinn. Kein Zufall, sondern tiefes Stochern – in Bereichen, wo viele andere gar nicht hinschauen.

7. Wo erwarten Sie im laufenden Jahr besonders interessante Investmentgelegenheiten?

Pleus: Interessant sind aktuell Rohstoffe, unter anderem Seltene Erden. Das war schon vor der aktuellen geopolitischen Eskalation mein Thema – jetzt hat sich das noch mal verschärft. Antimon zum Beispiel: Es gibt weltweit nur eine Handvoll Produzenten. Ich halte außerdem Aktien, die von hoher Marktvolatilität profitieren – auch das ist ein Bereich, wo kaum jemand wirklich tief drin ist.