Studie Nur wenige Frauen fühlen sich finanziell unabhängig

Nur 33 Prozent der Frauen in Deutschland fühlen sich finanziell unabhängig. Das zeigt eine Umfrage des Finanzdienstleisters Fidelity International. Damit einhergehend konnten in den vergangenen zwölf Monaten eher Männer als Frauen das eigene Geld zurücklegen oder Investieren. Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim Thema Einkommen ab: Während 23 Prozent der Männer im vergangenen Jahr ihr Einkommen erhöhen konnten, trifft dies nur auf 18 Prozent der Frauen zu. Jede fünfte Frau musste dagegen Abstriche beim Einkommen machen.

Männer haben fast 600 Euro mehr für die Altersvorsorge

Besonders mit Blick auf den Ruhestand klafft eine Lücke auf: Während fast jeder zweite Mann sich finanziell gut für das Alter aufgestellt fühlt, ist es bei den Frauen noch nicht mal jede Dritte. Konkret bedeutet das: In den vergangenen zwölf Monaten konnten Männer fast 600 Euro mehr für ihre private Altersvorsorge aufwenden als Frauen.

Das Empfinden der eigenen finanziellen Unabhängigkeit hängt dabei eng mit dem Beschäftigungsverhältnis zusammen: Denn arbeitet eine Frau in Teilzeit, sagt sogar nur noch knapp jede siebte Befragte, sie sei finanziell unabhängig, also gerade mal 14 Prozent. Häufig korreliert dies unmittelbar mit der Verantwortung für jüngere Kinder, die insbesondere von den Frauen als Grund für die Abhängigkeit genannt wird: 33 Prozent der Frauen im Alter zwischen 35 und 54 gaben dies an. Bei den Männern gleichen Alters waren es nur 17 Prozent.

Über die Studie:

Die Umfrage wurde im Auftrag von Fidelity International vom Marktforschungsinstitut Opinium durchgeführt. In einer repräsentativen Zufallsstichprobe wurden 2.007 Deutsche ab 18 Jahren online befragt. Die Erhebung fand zwischen dem 7. und 17. Januar 2022 statt.