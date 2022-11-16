Studie von CreditreformWenigerMenschenverschuldet–trotzRekordinflation
Es klingt paradox: Trotz der zuletzt rekordhohen Inflationsraten ist die Verschuldung unter Verbrauchern offenbar gesunken. Das besagt zumindest eine Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Als Anlass zum Durchatmen sieht man die Zahlen dort jedoch nicht an.
Iris Bülow ist Redakteurin Print und Online bei DAS INVESTMENT und dem private banking magazin. Dort beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit Fonds, Finanzberatung und Regulierung. Vorher war sie mit Schwerpunkt Wirtschaft und Steuern für einen Hamburger Fachverlag tätig gewesen. Redaktionelle Erfahrung hat sie außerdem bei einem wissenschaftlichen Institut für internationale Schulbuchforschung gesammelt. Bülow hat Geschichte, Slavistik und Osteuropawissenschaft (VWL) an der Universität Hamburg studiert.
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