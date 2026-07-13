Weniger Risiko, mehr Rendite? Was Schwellenländer-Anleihen heute bieten
Zum Auftakt der fünften Staffel begrüßt Peter Ehlers mit Nick Smallwood einen neuen Gast im Podcast. Der Fondsmanager und Spezialist für Schwellenländer-Anleihen bei M&G Investments ist aus dem Londoner Büro zugeschaltet und ordnet ein, warum die Volatilität von Schwellenländer-Anleihen inzwischen auf dem Niveau westlicher Märkte liegt, wie Länder wie Brasilien, die Türkei oder Kolumbien ihre Notenbankpolitik und Haushaltsdisziplin in den vergangenen Jahren verbessert haben und weshalb institutionelle Investoren ihre Portfolios zunehmend neu gewichten.
Im Gespräch geht es außerdem um Staats- und Unternehmensanleihen in harter und lokaler Währung, um die Rolle der US-Notenbank und des Dollars sowie um die Frage, warum eine polnische Bank Anlegern mitunter mehr Rendite bieten kann als eine vergleichbare deutsche Bank.
Weitere Themen in der Analyse:
- Warum Notenbanken in Schwellenländern heute oft schneller und disziplinierter reagieren als im Westen
- Lokalwährung oder Hartwährung: Wo liegen aktuell die Chancen bei Staatsanleihen?
- Unternehmensanleihen: Wie Länderrating und Firmenqualität zusammenspielen
- Der Dollar im Wandel: Was eine strukturelle Abschwächung für Schwellenländer bedeuten könnte
- Regionaler Überblick: Südostasien, Golfstaaten, Afrika, Südamerika und die Türkei im Vergleich
Einordnungen, Einschätzungen, Strategien. Kompakt und fundiert auf den Punkt.
Sprecher:
Nick Smallwood, Fondsmanager und Spezialist für Schwellenländer-Anleihen bei M&G Investments
Host:
Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin
Disclaimer
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