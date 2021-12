Wenn das Burn-Out-Syndrom im Finanzvertrieb zuschlägt

Im Coaching lernte er, wieder auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Er, der immer unter Strom stand, immer unter Menschen und für alle seine Mitarbeiter, Vertriebspartner und Kunden jederzeit da war, er entdeckte die Vorzüge des gezielten Alleinseins. Er lernte seine innere Stimme wahr- und ernst zu nehmen, die ihm zuflüsterte, was für ihn gut ist.Terminologisch kommt der Begriff Burn-Out aus der Atomindustrie und bedeutet „ausbrennen“. Brennstäbe zur Erzeugung von Dampf und Strom brennen irgendwann aus, dann müssen Sie irgendwann in eine Wiederaufbereitungsanlage oder ins Endlager. Keine gute Aussichten, aber Menschen sind gottlob anders gebaut, sie können sich immer wieder selbst aufbereiten, sprich neue Energie tanken und damit selbst heilen.Jedoch nur dann, wenn man dafür Körper, Geist und Seele ausreichend Gelegenheit bietet. Hieß es früher, jemand arbeite sich zu Tode, lautet die landläufige Diagnose heute, eine Person sei am Burn-Out-Syndrom erkrankt. Wie kommt es dazu und wer ist gefährdet?Erschöpfung ist nichts krankhaftes, aber sie ruft nach Erholung. Was führte Alexander B. dazu, alle körperlichen Warnsignale zu ignorieren und sich die notwendige, regelmäßige Regeneration vorzuenthalten? Erfolg, Leistung und Einsatzbereitschaft sind angesehene Werte. Alexander B. wollte seinem Chef, seinen Kollegen, seinen Eltern und sich selbst beweisen, dass er nicht nur ein sehr guter Finanzberater ist, sondern auch das Zeug zu einem erfolgreichen Vertriebsleiter hat.