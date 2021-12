Wenn der Kunde nur Bahnhof versteht

Vertrauensaufbau sieht anders aus. Vertrauen erzielt man durch klare und verständliche Worte. Das beste Mittel, um nicht am Interessenten vorbeizureden, ist simpel: gar nicht zu reden. Lassen Sie Ihr Gegenüber zur Sprache kommen, und gehen Sie auf das ein, was Sie gesagt bekommen. Das ist der sicherste Weg, um mit Ihrem Interessenten auf Augenhöhe zu kommunizieren.Um das zu beherrschen, nehmen Sie am besten einmal ein Gespräch mit einem Diktiergerät auf. Was Sie dann zu hören bekommen, wird Ihnen Augen und Ohren öffnen und Sie spürbar voranbringen.Und wenn Sie dennoch in ein fragendes Gesicht blicken? Einfach mal zurückfragen! „Haben Sie verstanden, welchen Nutzen Sie davon haben?“ Egal ob Sie fragen oder antworten: Klar und einfach muss es sein. Erklären sie es Ihrem Interessenten so, als sei dieser acht Jahre alt. Das ist die hohe Kunst. Eine Schippe drauflegen können: Jörg Laubrinus ist Geschäftsführer von Vertrieb24 – Die Vertriebsoptimierer GmbH & Co. KG und gilt als der Praktiker unter den Verkaufstrainern