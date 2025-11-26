Was ist zu tun, wenn der Versicherer einen Fehler zugunsten des Kunden macht? Über diese Gewissensfrage diskutiert BU-Experte Matthias Helberg mit Kollegen und Rechtsexperten.

Was ist wichtiger: Das Vertrauensverhältnis des Maklers mit seinem Mandanten oder mit dem Versicherer? BU-Experte Matthias Helberg hat hierzu eine klare Meinung.

Der Makler steht rechtlich als Sachwalter des Kunden im Lager seines Klienten. Das regelt der Paragraf 59 des Versicherungsvertragsgesetzes. Im Gegensatz zum Ausschließlichkeitsvermittler oder Mehrfachvertreter, die im Lager des Versicherers stehen und dessen Interessen wahren müssen, ist der Makler ausschließlich seinem Kunden verpflichtet.

Andererseits hat auch der Versicherungsmakler als ehrlicher Kaufmann ein Wertesystem und muss seine Entscheidungen und Handlungen mit seinem Gewissen vereinbaren können. Doch was passiert, wenn es zu einem Gewissenskonflikt zwischen seiner Position als Sachwalter des Kunden und seiner moralischen Einstellung kommt?

Über einen solchen Fall diskutiert Matthias Helberg, Versicherungsmakler und BU-Experte, mit Kollegen aus dem Vermittler- und dem Versicherungslager sowie mit Rechtsexperten derzeit auf Linkedin. DAS INVESTMENT fasst die Ergebnisse der Diskussion exklusiv zusammen.

Der Fall

Helberg hatte für die zehnjährige Tochter eines Kunden, die unter Neurodermitis leidet, eine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragt. Vorab hatte er – wie in solchen Fällen üblich – eine anonyme Risikovoranfrage gestellt. Ergebnis: Der Versicherer wollte einen Ausschluss für entzündliche und allergische Hauterkrankungen vereinbaren. Helberg hatte den Ausschluss mit dem Kunden besprochen, dieser stimmte zu, sodass der Makler den Antrag mit dem Ausschluss einreichte.

BGH-Urteil: Es zählt die Police, nicht der Antrag

Dann kam die Police – und sie enthielt keinen Ausschluss. Helberg prüfte nach eigener Aussage erst einmal die Rechtslage. Die ist klar: Laut einem BGH-Urteil aus 2016 gilt in einem solchen Fall die Police, und nicht der Antrag. Das heißt: Im Leistungsfall muss der Versicherer zahlen. Auch dann, wenn die Ursache der Berufsunfähigkeit eigentlich vom Schutz ausgeschlossen werden sollte und der Kunde dem im Antrag bereits zugestimmt hatte.

„An diesem Punkt stellt man sich als Versicherungsmakler die Gewissensfrage: Den Versicherer über seinen Fehler informieren oder nicht?“, schreibt Helberg auf Linkedin. Er selbst hat nur den Kunden informiert. Da dieser die Police ohne Ausschluss behalten und dem Versicherer den Fehler nicht melden wollte, beließ Helberg es dabei. Doch mit seiner Frage, wie seine Maklerkollegen in so einem Fall handeln würden, was Verantwortliche bei Versicherern erwarten und wie die Rechtslage ist, löst er eine kontroverse Diskussion aus.

„Auge-und-Ohr-Rechtsprechung“ gilt nicht für Makler

„Zum Glück gilt der Paragraf 70 VVG für uns Makler nicht“, kommentiert Finanz- und Versicherungsvermittler Danial Safavi. Damit meint er die Vorschrift aus dem Versicherungsrecht, die für die sogenannte „Auge-und-Ohr-Rechtsprechung“ des Bundesgerichtshofs steht. Kurz zusammengefasst bedeutet das: „Was der Vertreter weiß, weiß der Versicherer“.

Das Wissen, das der Versicherungsvertreter im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit, zum Beispiel bei Antragsaufnahme, Besichtigungen, Schadenaufnahme erlangt hat, wird dem Versicherer zugerechnet – unabhängig davon, ob der Vertreter diese Informationen tatsächlich weitergeleitet hat oder nicht. Da dies für Makler nicht gilt, ist dieser nach Safavis Auffassung auch nicht verpflichtet, diese Informationen an den Versicherer weiterzugeben.

„Der Makler ist Sachwalter des Kunden. Die Abweichung geschah zugunsten des Kunden, in dessen Auftrag wir arbeiten. Wenn das vorkommt, machen wir das genauso: Kunde informieren, Lage klar und transparent darstellen, Vertrag so laufen lassen“, erklärt auch sein Maklerkollege Frank Haase, der sich auf Autohaus-Risikoabsicherungen spezialisiert. „Wir als Makler haben die Verantwortung gegenüber dem Kunden, nicht gegenüber dem Versicherer“, so Haase.

Schadensersatzforderung möglich

Norman Wirth, Rechtsanwalt und geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands AfW sieht das genauso. „Makler müssen in allererster Linie das Interesse ihrer Kunden im Blick haben. Nur ihnen sind sie verpflichtet. Eine mögliche Schlechtestellung des Kunden durch eine Information in Richtung des Versicherers könnte potenziell auch zu einer Schadensersatzforderung des Kunden gegen den Makler führen“, schreibt er.

Auch für den Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke ist der Fall „sonnenklar“. In seiner Zeit als Versicherungsmakler hatte er genauso gehandelt. „Im Übrigen ist das ja Sache des Versicherers, die Anträge zu prüfen und entsprechend zu policieren“, schreibt Jöhnke. Und er wirft einen weiteren Aspekt in die Diskussion ein. Schließlich könnte man dem Versicherer doch auch unterstellen, dass er der Kundin etwas Gutes tun wollte und deswegen keinen Ausschluss policiert hat.

Irrtumsanfechtung: Möglich, aber unwahrscheinlich

Kai-Jochen Neuhaus, Fachanwalt für Versicherungsrecht, Autor des Buchs „Berufsunfähigkeitsversicherung“ (erschienen beim Fachverlag C.H. Beck) sieht das anders. „Ich befürchte, das alles ist juristisch ein wenig komplizierter, als es bisher hier dargestellt wird“, schreibt er. Es könne zu einer Irrtumsanfechtung nach Paragraf 119 BGB und Anfechtung wegen verstecktem Dissens nach Paragraf 155 BGB kommen - beides mit der Gefahr, dass der Vertrag platzt.

„Es existiert kein Grundsatz, dass ein Versicherer sozusagen nur deshalb immer an Fehler gebunden wird, weil es ein Versicherer ist“, schreibt Neuhaus. Die Details seien kompliziert, um eine fundierte rechtliche Einschätzung geben zu können, müsste man die ganz genauen Abläufe mit allen Schriftstücken kennen und durchprüfen.

Daher beinhalte das Verschweigen des fehlenden Ausschlusses schon ein gewisses Risiko für den Versicherungsnehmer, fasst der Rechtsexperte zusammen. Vielleicht sollte der Makler, der den Ausschluss nicht melden will, dies noch mal überdenken: „Lieber den Spatz in der Hand, als womöglich gar keine Taube auf dem Dach“.

Doch hätte eine solche Anfechtung wegen Irrtums eine Aussicht auf Erfolg? Für Jöhnke nicht. Nach seiner Auffassung liegt in diesem Fall liegt nur ein unbeachtlicher Motivirrtum vor, kein echter Dissens. Der Versicherer habe bei der anonymisierten Risikovoranfrage zwar eine ablehnende Einschätzung abgegeben. Als jedoch der konkrete Antrag der Kundin vorlag, wollte der Versicherer den Vertrag bewusst abschließen und hat die Police ausgestellt.

Dass der Versicherer möglicherweise die frühere Risikoeinschätzung übersehen oder falsch eingeordnet hat, sei ein nachträglicher Irrtum über seine eigenen Beweggründe – und ändere nichts daran, dass beide Seiten sich beim Vertragsschluss einig waren.

„Ganz im Ernst: Ein Versicherer, der in einem solchen Fall eine BU wegen Irrtums anficht, verabschiedet sich damit aus dem Maklermarkt“, ergänzt Helberg. Nach seiner langjährigen Erfahrung stehen die meisten Versicherer zu eigenen Fehlern.

Vertrauen und Transparenz auf beiden Seiten?

Sandra Johns, Bereichsleiterin Risiko- und Leistungsprüfung LV 1871, appelliert unterdessen ans Gewissen des Maklers. „Es geht um Loyalität, Integrität und den Balanceakt zwischen Pflicht und Beziehung, Verpflichtung gegenüber dem Kunden und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Versicherer“, schreibt sie. Man würde sich als Versicherungsunternehmen selbstverständlich eine Meldung wünschen. Und da ein Rechtsrisiko im Leistungsfall bestehe, sei eine Meldung auch nicht ist mit Interessenverrat gleichzusetzen.

Nur die Transparenz würde dauerhaft Vertrauen schaffen, betont Johns. „Wenn ein Makler das Vertrauen des Versicherers gewinnt, profitiert am Ende vor allem der Kunde – denn auf dieser Basis lässt sich oft mehr bewegen als durch jedes Vertragsdetail“.

Helberg sieht das anders. „Aus meiner Sicht muss Vertrauen erstmal zwischen Makler und Mandant bestehen, denn zwischen denen besteht das Mandat, nicht zwischen dem Versicherer und dem Makler.“ Von solchem Mandaten-Vertrauen bliebe aber nicht viel übrig, würde der Makler gegen seinen Willen oder ohne sein Wissen einen für ihn potenziell positiven in einen potenziell negativen Vorgang verwandeln. Außerdem weist er darauf hin, dass der Fehler vom Versicherer, nicht vom Makler oder dem Kunden stammt.

Zudem bezweifelt Helberg, dass der Versicherer sich im umgekehrten Fall genauso loyal und integer verhalten würde, wie er dies vom Makler verlangt. „Wenn ein Kunde einen für ihn nachteiligen Fehler macht, zum Beispiel indem er eine an sich sehr relevante Vorerkrankung angibt, die aber außerhalb des Abfragezeitraums liegt und der Versicherer den Fehler erkennt – was tut er?“, fragt der BU-Experte. Informiert der Versicherer in einem solchen Fall den Makler, um dem Kunden eine Gelegenheit zur Korrektur zu geben? Ignoriert er die Angabe? Oder bezieht er die Information, die er eigentlich gar nicht haben dürfte, in seine Entscheidung mit ein?

Ein weiterer Maklerkollege weist darauf hin, dass der Kunde nichts zu verlieren habe: Im schlimmsten Fall setze der Versicherer den Ausschluss, der bei der richtigen Policierung vereinbart worden wäre, im Leistungsfall durch. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Leistungsfall ausgerechnet wegen Neurodermitis käme, sei ohnehin nicht sehr groß: Bei einer Zehnjährigen mit Neurodermitis stünden die Chancen gut, dass die Erkrankung im Laufe der Pubertät deutlich besser wird oder ganz verschwindet – besonders wenn es sich um einen leichten bis mittelschweren Verlauf handelt.