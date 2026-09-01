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Im Vorfeld des Sommerfests an der Alster luden DAS INVESTMENT und Schwesterpublikation private banking magazin zum Branchenaustausch in die Redaktionsräume ein. Im angeregten Gespräch (von links): Caroline Röll (Edelstoff Media), Almut Sonnhalter (Aequitas), Micaela Biasizzo (M&G) und Alexander Prawitz (Schroders).