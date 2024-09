Der im Oktober 2012 aufgelegte Wagner & Florack Unternehmerfonds hat Mitte Dezember 2020 einen kleinen Bruder bekommen, und zwar den Wagner & Florack Unternehmerfonds flex, einen Multi-Asset-Fonds mit einem Ansatz, der ebenfalls sehr stark auf Qualität Wert legt. Die Philosophie könnte man auch wie folgt zusammenfassen: Wie man „langweilig“ Performance generiert.

Der Hintergrund zur Fondsauflegung

Der reine Aktienfonds aus dem Hause Wagner & Florack weist seit Auflegung eine vergleichsweise niedrige Volatilität auf, so dass die Frage ist, warum man zusätzlich einen dynamischen Mischfonds auflegt. Dazu äußerte sich Dominikus Wagner, Gründer und Vorstand von Wagner & Florack und Fondsmanager des Unternehmerfonds flex: „Es war der Wunsch von Anlegern nach noch weniger Schwankungsintensität da. Wir möchten auch schwankungsaverseren Anlegern einen Zugang zu unserer Investmentphilosophie geben, die sich mit einer Investition vorerst nicht wohlfühlen, welche zu 100 Prozent aus Unternehmensbeteiligungen besteht. Der unternehmerischen Analyse und der unternehmerischen Bewertung von Firmen bleiben wir dabei treu.“

Die Vorgaben versus aktuelle Positionierung

Laut Anlagerichtlinien enthält das Portfolio mindestens 51 Prozent Aktien, maximal 49 Prozent Anleihen und Rohstoffe dürfen bis zu 20 Prozent ausmachen. Die Allokation per 22. August 2024 zeigt einen Aktienanteil in Höhe von rund 62,4 Prozent, Liquidität stellt 12,8 Prozent des Portfolios dar, Anleihen machen 18,4 Prozent des Portfolios aus und die Gold-Quote liegt bei 6,4 Prozent.

Ruhig steuern – statt hektisch-erratisch anpassen

Der Fonds investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und physisch hinterlegtem Gold, sowie Anleihen und Liquidität. Das klingt zwar nach einer aktiven und dynamischen Quoten-Steuerung der genannten Assetklassen, doch dem ist nicht so, wie Wagner erläutert: „Die langfristige unternehmerische Beteiligung an zuverlässig und stark wachsenden Weltklassefirmen mit robusten Geschäftsmodellen halten wir für die sinnvollste Form des Investierens, gerade unter dem Aspekt langfristiger, substanzieller Sicherheit. Daher wird der Anteil an erstklassigen Unternehmensbeteiligungen mit robusten Cashflows in aller Regel stets hoch sein“.

Leitplanken bei der Aktienquote

Die Aktienquote beträgt derzeit 62,4 Prozent – in der Spitze lag sie bei circa 80 Prozent. Eine Aktienquote, die temporär sogar noch niedriger ist als aktuell, ist in verschiedenen Szenarien jedoch durchaus vorstellbar. Dazu zählt zum Beispiel ein Marktumfeld, das sich langanhaltend deflationär zeigt, ein Umfeld mit äußerst attraktivem Chance-/Risiko-Verhältnis bei Anleihen oder, wenn die Aktien ausgeprägt überbewertet sind. Eine Aktienquote über 80 Prozent schließt Dominikus Wagner hingegen aus, da man immer mit unvorhersehbaren Kurseinbrüchen an den Märkten rechnen und sich dagegen wappnen muss.

Gold als Versicherung

Der Portfolio-Baustein Gold wird als Versicherung gegen die bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems im Portfolio allokiert, und daher wird Gold im Unternehmerfonds flex als Multi-Asset-Fonds voraussichtlich stets ein Bestandteil bleiben. Schon allein durch die Beimischung von Gold – aufgrund seiner Korrelationseigenschaft mit den Aktienmärkten – wird die Volatilität im Vergleich zum Wagner & Florack Unternehmerfonds niedriger sein; aber natürlich trägt vor allem das Anleiheportfolio zu einer niedrigeren Volatilität bei.

Anleihen rentieren sich wieder

Bis in das erste Quartal 2023 hinein waren Anleihen – Stichwort Zinswende – nicht im Portfolio vertreten; das hat sich mittlerweile geändert. Begonnen hat der Aufbau von Anleihen-Positionen, als Wagner & Florack angesichts gestiegener Zinsen im Vergleich zu Cash attraktive erstklassige Anleihen identifizieren konnte. Den Fokus legt das Portfoliomanagement dabei stets auf Anleihen erstklassiger Emittenten.

Staatsanleihen und Unternehmensanleihen

Unter den Anleihen befinden sich Deutsche Bundesanleihen sowie Unternehmensanleihen bester Bonität. Bei den Unternehmensanleihen wird entweder in Anleihen bereits allokierter Portfoliounternehmen investiert, da man hier das Unternehmen bereits im Detail analysiert hat oder in Anleihen anderer finanzstarker Unternehmen, die es jedoch nicht in das Aktien-Portfolio schaffen, wie beispielsweise Coca-Cola oder LVMH. Die ausgewogene Fälligkeitsstruktur über alle Anleihen liegt bei bis zu drei Jahren, und alle Anleihen lauten auf Euro.

Aktienpositionen per 31. Juli 2024

In den Top Ten der robusten Gewinnmaschinen, wie Dominikus Wagner die Unternehmen im Aktienportfolio gerne nennt, befinden sind unter anderem Procter & Gamble, Apple, Nestlé, Danaher, Visa und auch Alphabet. Auf Sektor-Ebene ist Nicht-zyklischer Konsum mit 46 Prozent am stärksten gewichtet, gefolgt von Daily Used Technology mit 24 Prozent und Gesundheit mit 13 Prozent. Die allokierten Titel sind nahezu identisch mit denen des Wagner & Florack Unternehmerfonds, jedoch in teils anderer Gewichtung und ergänzt durch Gold, Anleihen und Cash.

Performance

Wie man bereits anhand der Portfolio-Positionen erkennen kann, geht Wagner mit seinem Team keine hohen Risiken oder risikoreiche Wetten ein, ganz im Gegenteil. Mit langweiligen Firmen wird die Performance generiert: Seit Jahresbeginn steht ein Plus in Höhe von 6,57 Prozent (Sektor: +7,74 Prozent), über 3 Jahre kann der Fonds um 13,42 Prozent (Sektor: +4,87 Prozent) zulegen und seit Auflage am 14.12.2020 konnte die Strategie 30,84 Prozent (Sektor: +19,84 Prozent erzielen, bei einer Volatilität auf Sicht von drei Jahren von 9,74 Prozent. Das Fondsvolumen liegt derzeit bei knapp 40 Millionen Euro (Quelle: FWW, Stand: 27. August 2024).

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024