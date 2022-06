Fondsmanager Maschmeyer und Kurzrock im Interview Wenn ESG eine so große Rolle spielt – wieso ist der Paladin One ein Artikel-6-Fonds?

DAS INVESTMENT: Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem Fonds?

Marcel Maschmeyer: ESG-Fragen werden in unserem Analyseprozess immer wichtiger. Wir sind Stock-Picker in einem teils wenig liquiden Universum kleiner bis mittelgroßer Unternehmen. Für den Paladin One bestücken wir ein sehr konzentriertes Aktienportfolio. Das macht uns sehr sensibel für Risikofaktoren. ESG-Kriterien helfen uns, Risiken zu definieren und möglichst vorausschauend zu managen.

Ihr Anlageuniversum, die Small- und Mid-Cap-Unternehmen, werden von Ratingagenturen oft links liegengelassen. Woher beziehen Sie Ihre Informationen?

Matthias Kurzrock: Wir stützen uns vor allem auf unser eigenes, umfangreiches ESG-Research. Daten externer Anbieter nutzen wir nur komplementär. Dafür haben wir 2020 eigens eine Stelle geschaffen. Unser ESG-Beauftragter steht in engem Kontakt zu den Unternehmen, die wir analysieren und in die wir investieren. Wir beobachten, dass Unternehmen zunehmend bereit sind, auch einen intensiven Dialog zu ESG-Themen zu führen. So können wir als Investoren wichtige Impulse geben.

Wie wählen Sie nachhaltige Unternehmen aus?

Kurzrock: Unser eigener ESG-Analyseprozess ist vierstufig: Kontroversen-Screening, Ausschlusskriterien, ESG-Scorings und Engagement. Ergänzend lassen wir eigene Nachhaltigkeitsüberzeugungen einfließen. Wir schließen beispielsweise Unternehmen aus, die Menschen- oder Arbeitsrechte missachten oder bei denen kontroverses Umweltverhalten wie Missachtung von Umweltgesetzen und ökologischen Mindeststandards oder auch Korruption festgestellt werden. Die Kosten für die Analyse tragen wir als Gesellschaft übrigens selbst und belasten damit nicht den Anleger über unseren Fonds.

Nennen Sie mal bitte Beispiele, welche Kandidaten gut in Ihr Portfolio passen.

Maschmeyer: Zum Beispiel einer unserer jüngsten Portfoliozugänge, eine norwegische Schifffahrtsgesellschaft für die international bekannten Hurtigruten. Havila Kystruten arbeitet mit vier werftneuen Schiffen mit besonders umweltfreundlichem Antrieb. Die Kombination aus LNG, also Flüssig-Erdgas, und Batterien ermöglicht den Passagieren ein besonderes Erlebnis: Sie gleiten flüsterleise durch unberührte Natur. Die vier neuen Schiffe erfüllen schon heute Umweltvorgaben, die erst ab 2025 verbindlich gelten werden – null Emissionen in Häfen und Fjorden.

Gehen kleinere Unternehmen den nachhaltigen Umbau anders an als große?

Kurzrock: Wir beobachten, dass Umweltbewusstsein und soziale Belange wie zum Beispiel zufriedene Mitarbeiter gerade in kleineren Unternehmen oft gelebte Praxis sind. Im Unterschied zu größeren Unternehmen gehen sie allerdings häufig nur wenig strukturiert vor. Außerdem fehlt es manchmal an Know-how, wie genau man Nachhaltigkeit angehen und umsetzen soll. Kleinere Gesellschaften legen zum Beispiel selten Ziele fest und kontrollieren auch seltener ihre Fortschritte. Hier können wir als Investor einen Beitrag leisten – indem wir positive Impulse geben.

Wenn Nachhaltigkeit bei Ihnen eine so wichtige Rolle spielt, wie Sie sagen: Warum ist der Paladin One dann nach Artikel 6 SFDR und damit quasi als nicht nachhaltig eingestuft?

Maschmeyer: Wir sind bewusst nach Artikel 6 eingestuft. Es ist eine Gratwanderung, einerseits unseren selbstgesteckten Nachhaltigkeitszielen gerecht zu werden und andererseits ausreichend Spielraum im Portfoliomanagement zu haben. Für diesen Spagat, also für überzeugungsgeleitetes Stockpicking kombiniert mit einem solidem Nachhaltigkeitsprofil, haben wir gerade ein Siegel der Analyseagentur Telos erhalten: Das Gold-Siegel im ESG Fund Check verlangt hohe Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG). Dieses Rating ist in der Artikel-6-Gruppe die höchstmögliche Auszeichnung.



Über die Interviewten:

Marcel Maschmeyer und Matthias Kurzrock managen den Nebenwerte-Fonds Paladin One (ISIN: DE000A1W1PH8) für Paladin Asset Management aus Hannover. Beide gehören dem Vorstand des von Maschmeyer 2011 gegründeten Unternehmens an. Den Paladin One gibt es seit 2013.