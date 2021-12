Wenn schlecht gut ist Gefallene Bonds-Engel bringen Top-Ertrag

Unternehmen, die einst mit der Qualitätsnote “Investment-Grade” ausgezeichnet wurden und dann in den Bereich “Ramsch” zurückgefallen waren, bieten auf dem US-Kreditmarkt einige der besten Erträge. Die Papiere der so genannten “gefallenen Engel” konnten in den vergangenen zwölf Monaten um rund 8 Prozent zulegen - und im laufenden Jahr liegt das Plus bei 3 Prozent, wie Daten von Bank of America Merrill Lynch zeigen.Sie erzielten vergangenes Jahr einen um 2,4 Prozentpunkte besseren Ertrag als der US-Markt für Unternehmensanleihen insgesamt. Zudem brachten sie mehr ein als “Investment-Grade"- und Hochzins-Bonds für sich genommen.Analysten von Barclays erwarten, dass in den kommenden 18 Monaten rund 30 Milliarden Dollar an Anleihen in die Gruppe der ‘‘gefallenen Engel’’ rutschen werden. Besonders Energiekonzerne haben derzeit damit zu tun, ihre Top-Noten zu behalten - nach einem Ölpreis-Einbruch.‘‘In der Vergangenheit bestand die beste Zukauf-Gelegenheit mit Blick auf die gefallenen Engel direkt zum Zeitpunkt der Abstufung und unmittelbar danach. Dann bewerten Investoren ihre Risiken neu und die Kurse fallen’’, erklärten Analysten der US-Großbank Wells Fargo & Co. in einer Studie, die am 17. Februar veröffentlicht wurde.Als Konzern, bei dem eine Herabstufung des Ratings droht, nannte Barclays in einer Analyse vom 20. Februar den Schweizer Öldienstleister Transocean Andere Kandidaten sind demnach Weatherford International, Nabors Industries, Canadian Oil Sands und DCP Midstream.Seit dem Hoch im vergangenen Jahr bei 107 Dollar je Barrel hat sich der Öl-Preis mehr als halbiert. Grund dafür dürfte eine höhere US-Produktion sein - ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Nachfrage auf Grund einer weltweit abschwächenden Konjunktur verlangsamt.‘‘Der Ausverkauf bei Öl hat das fundamentale Bild drastisch verändert’’ für Energie-Unternehmen, schrieben die Barclays-Analysten in ihrem Papier. Das ‘‘hat eine Reihe großer Credits an den Rand einer Herabstufung gedrückt - von Investment-Grade hin zu Hochzins’’.Derzeit haben ‘‘gefallene Engel’’ nur einen Anteil von etwa 7 Prozent am US-Hochzinsanleihen-Markt. Doch Wells Fargo rechnet damit, dass sich der Anteil schnell erhöhen wird. Denn: Ratingagenturen wie Standard & Poor’s und Moody’s Investors Service tendieren dazu, spezielle Branchen jeweils in einer Art Welle herabzustufen.‘‘Wir raten Hochzins-Investoren dazu, dass sie mit Kredit- Analysen beginnen” - damit sie einen Vorsprung bei Konzernen gewinnen, die bei den Ratingagenturen in Ungnade fallen, sagten die Wells-Fargo-Analysten Winifred Cisar und Logan Miller in ihrem Papier vom 17. Februar.Grundsätzlich bedeutet der Verlust eines Top-Ratings für die Unternehmen einen Rückschlag. Sie müssen plötzlich mit höheren Finanzierungskosten rechnen. Gleichzeitig sinkt der Pool potenzieller Investoren, die bereit sind, in die Anleihen eines solchen Konzerns Geld zu stecken.Doch für Anleihe-Käufer, die zum Einstieg bei “gefallenen Engeln” bereit sind, könnte sich der derzeitige Trend als ein wahrer Segen herausstellen.