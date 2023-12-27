Finanzwirtschaft
Quiz zu Bank-Slogans: „Wenn's um Geld geht ...“?
Quiz „Wenn's um Geld geht ...“ - Erkennen Sie den Bank-Slogan?
Werbesprüche und Slogans spielen eine entscheidende Rolle im Marketing der Banken. Sie sind darauf ausgelegt, sich ins Gedächtnis zu brennen und das Image der Bank zu prägen. Ein guter Slogan kann die Werte und das Leitbild einer Bank auf den Punkt bringen und so Vertrauen bei den Kunden schaffen.
In diesem Wissenstest haben wir eine spannende Auswahl an Fragen zusammengestellt, die Slogans und Werbesprüche verschiedener Banken und Finanzinstitute aus ganz Deutschland abdecken. Wie gut kennen Sie die Slogans? Finden Sie es heraus und testen Sie Ihr Wissen. Viel Spaß beim Rätseln!
Quiz Erkennst du den Bank-Slogan?
Frage 1 von 10
Fangen wir einfach an. Seit 1963 kennt man den Slogan „Wenn’s um Geld geht - …“
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?