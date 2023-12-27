Quiz „Wenn's um Geld geht ...“ - Erkennen Sie den Bank-Slogan?

Wie geht es weiter: "Wenn's um Geld geht ..."? Und wissen Sie noch, wer "Die Beraterbank" war? Dann testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz zu Bank-Slogans und -Werbesprüchen.

Werbesprüche und Slogans spielen eine entscheidende Rolle im Marketing der Banken. Sie sind darauf ausgelegt, sich ins Gedächtnis zu brennen und das Image der Bank zu prägen. Ein guter Slogan kann die Werte und das Leitbild einer Bank auf den Punkt bringen und so Vertrauen bei den Kunden schaffen.

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In diesem Wissenstest haben wir eine spannende Auswahl an Fragen zusammengestellt, die Slogans und Werbesprüche verschiedener Banken und Finanzinstitute aus ganz Deutschland abdecken. Wie gut kennen Sie die Slogans? Finden Sie es heraus und testen Sie Ihr Wissen. Viel Spaß beim Rätseln!