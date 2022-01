Analyse von HQ Trust Wer am Anleihemarkt von steigenden Zinsen profitiert

Wie Anleihen-Erträge und Zinsen zusammenhängen, ist schnell erklärt: Steigen die Zinsen, fallen die Renditen. Doch gilt das für alle Rentensegmente? Nein, meint Sven Lehmann von HQ Trust. Um das zu beweisen, hat er die Entwicklungen der Anleihen analysiert.

Der Fondsmanager hat untersucht, wie sich die Renditen von US-Staats- und US-Hochzinsanleihen bei einer Veränderung der 10-jährigen US-Staatsanleihezinsen entwickelt haben. Dazu teilte Lehmann die monatlichen Kursveränderungen in fünf Segmente ein. Sie reichen von stark fallend – mehr als 20 Basispunkte Minus auf Monatssicht – bis stark steigend – mehr als 20 Basispunkte Plus auf Monatssicht – so wie es zuletzt der Fall war. Der Zeitraum der Analyse umfasst die Jahre von 1986 bis 2021.

>>> Grafik vergrößern

Quelle: HQ Trust

Lehmann fasst seine Ergebnisse zusammen: