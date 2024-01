Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Die chinesische Regierung möchte den schwächelnden Aktienmarkt revitalisieren und greift dafür auf unkonventionelle regulatorische Eingriffe in der Fondswirtschaft zurück. Die China Securities Regulatory Commission (CSRC), Chinas Börsenaufsichtsbehörde, übernimmt dabei eine zentrale Rolle. Ihr Fokus liegt auf der Neuausrichtung der Strategien großer Publikumsfondsgesellschaften, um diese stärker mit den politischen Leitlinien der Zentralregierung in Einklang zu bringen. Dieser Ansatz ist insbesondere für Kleinanleger von Bedeutung, die sich in den letzten Jahren vermehrt aus dem Aktiensegment zurückgezogen haben. Die CSRC setzt nun verstärkt darauf, die Emission von Aktienfonds anzukurbeln, während gleichzeitig ein Rückgang bei der Auflage von Geldmarkt- und Rentenfonds angestrebt wird. Das berichtet die Nachrichtenagentur „Reuters“. Die Behörde macht dabei von ihrer Autorität Gebrauch, neue Fondsvehikel zu genehmigen oder abzulehnen, um ihre Agenda durchzusetzen. Neue Quotenregeln...

Die CSRC setzt nun verstärkt darauf, die Emission von Aktienfonds anzukurbeln, während gleichzeitig ein Rückgang bei der Auflage von Geldmarkt- und Rentenfonds angestrebt wird. Das berichtet die Nachrichtenagentur „Reuters“. Die Behörde macht dabei von ihrer Autorität Gebrauch, neue Fondsvehikel zu genehmigen oder abzulehnen, um ihre Agenda durchzusetzen.

Neue Quotenregeln für Anleihenfonds

Kurios: Dafür setzt die CSRC auch auf eine neuartige Quotenregelung. Fondsanbieter erhalten die Genehmigung für Anleihenfonds nur, wenn sie zuvor eine bestimmte Anzahl an Aktienfonds auf den Markt gebracht haben. Diese Regel soll dem Trend entgegenwirken, dass die Zahl neuer Aktienfonds wie in den vergangenen Jahren weiter sinkt. 2023 wurden in China 334 neue Aktienfonds aufgelegt, das entspricht einem Rückgang von 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.