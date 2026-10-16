Versicherungen
Wirecard: Ex-Chefbuchhalter verlangt Erstattung von D&O-Versicherer
D&O-Versicherung verklagt Wirecard: Wer bezahlt die PR-Kosten für den Ex-Chefbuchhalter?
Der Wirecard-Skandal beschäftigt die Gerichte nicht nur im Straf- und Kapitalmarktrecht. Auch die Frage, wer die Rechnungen der beschuldigten Manager bezahlt, hat inzwischen Karlsruhe erreicht. Anfang Dezember soll dort über einen Versicherungsfall verhandelt werden. Es geht um eine D&O-Police (D&O = Directors and Officers), die Wirecard für Organmitglieder und leitende Angestellte abgeschlossen hatte.
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