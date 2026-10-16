Der Wirecard-Skandal beschäftigt die Gerichte nicht nur im Straf- und Kapitalmarktrecht. Auch die Frage, wer die Rechnungen der beschuldigten Manager bezahlt, hat inzwischen Karlsruhe erreicht. Anfang Dezember soll dort über einen Versicherungsfall verhandelt werden. Es geht um eine D&O-Police (D&O = Directors and Officers), die Wirecard für Organmitglieder und leitende Angestellte abgeschlossen hatte.

Der BGH, der über die bevorstehende Verhandlung berichtet, nennt zwar keine Namen. Laut den Informationen zu den vorinstanzlichen Verfahren dürfte es sich jedoch um den früheren Wirecard-Chefbuchhalter Stephan von Erffa handeln, bei der beklagten Versicherung um den Versicherer Chubb, der sich unter anderem auf gewerblichen Versicherungsschutz spezialisiert hat.

Der ehemalige Chefbuchhalter von Wirecard will gerichtlich durchsetzen, dass die Police seines Ex-Arbeitgebers die Anwälte bezahlt, mit denen er sich gegen kritische Medienberichte verteidigt hat und weiter verteidigen will. Der Versicherer dagegen argumentiert: Die Versicherungssumme von 15 Millionen Euro ist bereits seit Juni 2023 aufgebraucht. Bezahlt wurden damit die Verteidigungs- und PR-Kosten anderer Wirecard-Manager, unter anderem von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun.

Streitfrage: Wann trat der Versicherungsfall ein?

Dass PR-Kosten grundsätzlich versichert sind, hat das Oberlandesgericht Frankfurt grundsätzlich bejaht. Gestritten wird um die Frage: Wann ist der Versicherungsfall bei Wirecard genau eingetreten? Davon hängt ab, welche Versicherungssumme gilt. Für 2020 waren es die – mittlerweile ausgeschöpften – 15 Millionen Euro, für das Jahr 2019 dagegen wären es 25 Millionen Euro gewesen.

Stephan von Erffa sieht den Versicherungsfall schon 2019 eingetreten. Damals hatte Wirecard den Versicherer über kritische Berichte der „Financial Times“, Ermittlungen in Singapur und eine US-Sammelklage informiert. Die 25 Millionen Euro aus der D&O-Police für jenes Jahr seien noch nicht ausgeschöpft, argumentiert von Erffa.

Von Erffa war Prokurist und Leiter der Buchhaltung bei Wirecard, der Versicherungsnehmerin. Deren D&O-Versicherung umfasste drei Bausteine: Haftpflichtschutz bei Schadensersatzforderungen, Verfahrensrechtsschutz bei Strafverfahren wegen einer Pflichtverletzung und die Erstattung von PR-Kosten. Letztere sollten karrierebeeinträchtigende Reputationsschäden abwehren, die durch kritische Berichterstattung über einen versicherten Haftpflichtfall entstehen.

Die Vorgeschichte: Schon im April 2019 meldete Wirecard dem Versicherer Bedenken wegen verdächtiger Transaktionen und angeblicher Handlungen eines Mitarbeiters im Finanzteam. Im Juni 2020 musste der Konzern einräumen, dass 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht existieren. Im selben Monat wurde von Erffa als Prokurist abberufen und freigestellt. Er ist inzwischen zusammen mit Markus Braun in München angeklagt, bestreitet aber den größten Teil der Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

2021 berichteten mehrere überregionale Medien online unter Namensnennung über von Erffa, seine Tätigkeit, das Ermittlungsverfahren und Forderungen, die er zur Insolvenztabelle angemeldet hatte. Er beauftragte daraufhin eine auf Medienrecht spezialisierte Kanzlei. Der Versicherer lehnte die Kostenübernahme zunächst ab und erstattete erst nach einer einstweiligen Verfügung einen Teil.

PR-Kosten ja, aber nur bis der Topf leer ist

In erster Instanz hatte von Erffa gewonnen. Das Landgericht Frankfurt am Main verurteilte den Versicherer im Juni 2022 zur Zahlung weiterer PR-Kosten. Außerdem stellte es fest, dass der Versicherer die Kosten gerichtlicher Schritte gegen kritische Berichterstattung tragen muss (Urteil vom 3. Juni 2022, Az. 2-08 O 127/21).

Das OLG Frankfurt schränkte das deutlich ein (Urteil vom 29. November 2024, Az. 7 U 82/22). Den vertraglichen Anspruch auf PR-Kosten bejahte es zwar grundsätzlich. Die Deckung gelte aber nur bis zur Erschöpfung der Gesamtversicherungssumme im Juni 2023, im Übrigen wies es die Klage ab.

Von Erffa hatte argumentiert, der Versicherungsfall sei schon 2019 eingetreten. Für jenes Jahr stünden insgesamt 25 Millionen Euro zur Verfügung, die noch nicht verbraucht seien. Zudem habe der Versicherer ihn durch voreilige Zahlungen an andere Vorstandsmitglieder benachteiligt.

Das OLG sah das anders. Maßgeblich sei das Jahr 2020 mit einer Versicherungssumme von 15 Millionen Euro. Diese habe der Versicherer für versicherte Kosten im Wirecard-Komplex vollständig ausgezahlt und zu Recht angerechnet. Dass man die Rechnungen in der Reihenfolge ihres Eingangs beglichen habe, benachteilige den Kläger nicht willkürlich. Die Klausel, nach der PR- und Verteidigungskosten die Versicherungssumme verbrauchen, hielt das Gericht für wirksam, weil sie weder überraschend noch intransparent sei.

Das OLG Frankfurt ließ die Revision seines Urteils zu. Von Erffa will nun das erstinstanzliche Urteil wiederherstellen lassen.

Lehrstück für D&O-Policen

Der Fall zeigt ein Grundproblem von D&O-Versicherungen: Mehrere Versicherte teilen sich eine begrenzte Summe. Wer seine Rechnungen später einreicht, kann leer ausgehen.

Dass PR-Kosten grundsätzlich unter eine D&O-Police fallen können, hatte das OLG Frankfurt schon für Markus Braun entschieden. Der frühere Vorstandschef erhielt 2022 vorläufige Erstattung für PR-Kosten, begrenzt auf ein Sublimit von 100.000 Euro (OLG Frankfurt, Urteil vom 29. April 2022, Az. 7 U 150/21, laut Otto Schmidt). Auch im Fall von Erffa hat das OLG den Anspruch auf PR-Kosten im Grundsatz bejaht. Vor dem BGH geht es nun vor allem darum, welches Versicherungsjahr gilt und ob für den früheren Chefbuchhalter noch Geld im Topf ist.

Nicht das einzige Wirecard-Verfahren in Karlsruhe

Der BGH hat sich bereits mehrfach mit Wirecard befasst. Im Januar 2024 lehnte er eine Haftung der Bafin gegenüber Anlegern ab. Deren Maßnahmen bei Marktmissbrauchsüberwachung und Bilanzkontrolle zwischen 2015 und 2020 seien vertretbar gewesen.

Im November 2025 folgte ein Urteil, das für viele ehemalige Wirecard-Anleger große Tragweite hatte: Rund 50.000 Aktionäre hatten Schadensersatz von etwa 8,5 Milliarden Euro zur Insolvenztabelle angemeldet. Der BGH entschied in einem Pilotverfahren von Union Investment, dass diese Forderungen jedoch keine einfachen Insolvenzforderungen seien. Die Wirecard-Aktionäre stehen damit hinter den übrigen Gläubigern zurück.

Im Februar 2026 wiederum entschied der BGH, dass eine Bank, die Wirecard Kredit gegeben hatte, ihre Klage gegen den Abschlussprüfer nicht im Anleger-Musterverfahren führen muss, denn Kreditgeber fielen nicht nicht unter das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz.

Auch der Münchner Strafprozess nähert sich dem Ende. Seit Dezember 2022 müssen sich dort Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, Stephan von Erffa sowie der frühere Dubai-Manager Oliver Bellenhaus verantworten, der als Kronzeuge auftritt. Anfang Oktober lehnte das Landgericht einen Aussetzungsantrag von Brauns Verteidigung ab. Gegen ein Urteil wäre die Revision zum BGH möglich.

Der Streit um die D&O-Versicherung wird am 2. Dezember vor dem BGH verhandelt.