Der Wirecard-Skandal beschäftigt die Gerichte nicht nur im Straf- und Kapitalmarktrecht. Auch die Frage, wer die Rechnungen der beschuldigten Manager bezahlt, hat inzwischen Karlsruhe erreicht. Anfang Dezember soll dort über einen Versicherungsfall verhandelt werden. Es geht um eine D&O-Police (D&O = Directors and Officers), die Wirecard für Organmitglieder und leitende Angestellte abgeschlossen hatte.