22 Fragen an Bertrand Lecourt „Wer bringt den Müll raus?“

Den Fragebogen mit 22 nicht ganz so gewöhnlichen Fragen beantwortet dieses Mal Bertrand Lecourt. Darin spricht der Manager des Regnan Sustainable Water and Waste über zweistellige Zinssätze, ungelesene E-Mails und verpasste Chancen am Immobilienmarkt.

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1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Sparen zu einem Zinssatz von 12 Prozent in den frühen 80er Jahren – ein Umfeld, das viele Anleger nicht mehr kennengelernt oder längst vergessen haben

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

… ein Grafiker, der kreatives Design mit Technik paart

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

James H. Simons von Renaissance Technologies. Er hat gezeigt, welche beeindruckenden Erfolge man mit Hilfe von Mathematik und Informatik im Fondsmanagement erzielen kann

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?

Da fällt mir auf Anhieb niemand ein

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

“Corporate Finance” von Pierre Vernimmen

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Ich vertraue auf den Mean-Reversion-Effekt. Bis er eintritt, halte ich an meinem Auswahlprozess fest und versuche störende Nebengeräusche so weit wie möglich zu ignorieren

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Ein Gefühl der Zufriedenheit – und das Vertrauen meiner Kunden

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Eine Strategie entwickelt zu haben, die Anlegern den erwarteten Mehrertrag bringt

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Ich hätte nach der Jahrtausendwende stärker in Immobilien investieren sollen

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Über das veränderte Kapitalmarktumfeld und die enorme Zunahme an Investment-Hindernissen in den vergangenen Jahren

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Das behalte ich lieber für mich

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12. Was sammeln Sie?

Ungelesene E-Mails – es sind viel zu viele, und es nimmt kein Ende

13. Ihre liebste TV-Serie?

„The Twilight Zone“

14. Und Ihr Lieblings-Song?

„Heroes“ von David Bowie

15. Die nützlichste App auf Ihrem Handy?

Eine Timer-App, die ich für Präsentationen im Büro ebenso nutze wie fürs Kochen zu Hause

16. Fußball ist für mich …

… meinen Sohn am Samstagmorgen zu seinen Spielen zu begleiten. Und natürlich der zweite Stern auf den Trikots der englischen Nationalmannschaft. Ich warte schon auf den dritten

17. Auf welchen Luxusartikel würden Sie nur ungern verzichten?

Zeit

18. Welches Streitthema kehrt bei Ihnen zu Hause immer wieder?

Wer bringt den Müll raus?

19. Mein Urlaub ist perfekt, wenn …

… es in die Natur und insbesondere ans Meer geht

20. Wein oder Bier zum Essen?

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Auf jeden Fall Rotwein – bevorzugt aus dem Margaux

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21. Welches Hilfsprojekt haben Sie jüngst finanziell unterstützt?

Ein Projekt in Großbritannien zum Thema Müllvermeidung

22. Wo wollen Sie leben, wenn Sie einmal nicht mehr Fondsmanager sind?

Irgendwo zwischen London und dem Mittelmeer

Bertrand Lecourt: Der 1975 in der Sologne geborene Franzose studiert nach dem Schulabschluss Finanzwissenschaften in Orléans und Birmingham und beginnt seine berufliche Karriere 2000 als Analyst für Versorgungsunternehmen bei Goldman Sachs. Drei Jahre später wechselt er in gleicher Funktion zu Dresdner Kleinwort Benson. Über die weiteren Stationen Deutsche Bank, Polar Capital, Aquilys Investment Management und Fidelity (dort als Gründungsmanager des Fidelity Sustainable Water & Waste) kommt Lecourt im April 2021 zu JO Hambro Capital Management, wo er seither das Team für Themen-Investments leitet und den Regnan Sustainable Water and Waste managt.