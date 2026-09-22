Wer trägt die US-Schulden von mehr als 40 Billionen Dollar? Neue Zahlen zeigen, welche 20 Länder Amerika finanzieren und wo sich der Wind dreht.

Die Schuldenuhr der USA dreht sich schneller, als vielen lieb ist. Erst kürzlich lag die Marke bei 39 Billionen Dollar, inzwischen sind es mehr als 40 Billionen. Kein Wunder, dass die Frage, wer diesen Berg eigentlich finanziert, Anleger und Profis gleichermaßen umtreibt.

Dabei geht es längst nicht nur um Buchhaltung. In den vergangenen Monaten standen US-Staatsanleihen spürbar unter Druck, einzelne Vermögensverwalter mieden Dollar und Treasuries ganz bewusst, und auch China trennt sich seit Jahren von amerikanischen Papieren. Unter dem Schlagwort „Sell America“ wird sogar diskutiert, ob ein Rückzug ausländischer Investoren zur Waffe taugt — oder zum Bumerang für Europa.

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Genau in diese Debatte platzen die frischen Zahlen des US-Finanzministeriums. Sie zeigen für Juni 2026 präzise, welche Länder wie viel halten, wer aufstockt und wer verkauft.

Wer finanziert eigentlich den größten Schuldner der Welt? Ein erheblicher Teil des Geldes kommt von außerhalb der Vereinigten Staaten. Ausländische Investoren hielten im Juni 2026 US-Staatsanleihen im Wert von 9,3 Billionen Dollar. Das sind 2,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. An der Spitze steht seit Langem dasselbe Land: Japan.

Mit rund 1,12 Billionen Dollar bleibt Japan der größte ausländische Gläubiger Washingtons, auch wenn die Bestände binnen Jahresfrist leicht um 3,3 Prozent geschrumpft sind. Dahinter folgen Großbritannien mit 939,9 Milliarden Dollar und China mit 633,4 Milliarden Dollar. Die Zahlen stammen aus dem Treasury International Capital System (TIC) des US-Finanzministeriums, der maßgeblichen Datenquelle für grenzüberschreitende Wertpapierbestände.

Die 20 größten ausländischen Gläubiger

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Warum Japan so viele Treasuries hält

Die USA begeben Bills, Notes und Bonds, um ihre Haushaltsdefizite zu finanzieren. Für Zentralbanken, Banken und andere Anleger sind diese Papiere zugleich der Zugang zu einem der größten und liquidesten Märkte für Dollar-Anlagen überhaupt. Japans hoher Bestand spiegelt die engen Finanzverflechtungen mit den USA und einen gewaltigen Pool an Dollar-Vermögen wider.

Ein wichtiger Hinweis zur Einordnung: Die TIC-Daten ordnen Wertpapiere dem Land des Investors oder der Verwahrstelle zu, nicht allein staatlichen Haltern. Ein großer Teil steckt bei privaten Fonds, Versicherern und Depotbanken. Das erklärt auch, warum kleine Finanzplätze wie Belgien, Luxemburg, Irland oder die Kaimaninseln weit oben auftauchen. Dort sitzen internationale Fondsstrukturen und Verwahrstellen, deren Bestände statistisch dem Standort zugerechnet werden — nicht der Nationalität der eigentlichen Eigentümer.

Auffällig ist ohnehin, wie europäisch das Spitzenfeld inzwischen aussieht. Neben Großbritannien und Belgien finden sich Luxemburg, Frankreich, Irland, die Schweiz und Norwegen unter den ersten 14. Zusammengenommen übertrifft Europa damit die asiatischen Schwergewichte deutlich.

China, Indien und Brasilien bauen ab

Während Europa aufstockt, zeigt sich am anderen Ende der Rangliste ein klarer Trend. China hat seine Bestände um 13,4 Prozent auf 633,4 Milliarden Dollar reduziert und liegt damit inzwischen weit hinter Japan und Großbritannien. Noch stärker fielen die Rückgänge bei Indien mit minus 18,0 Prozent und bei Brasilien mit minus 21,8 Prozent aus — die beiden steilsten Abnahmen im gesamten Top-20-Feld.

Die Gründe sind vielfältig. Manche Notenbanken streuen ihre Reserven bewusst breiter, etwa in Gold oder andere Währungen. Andere Bewegungen resultieren schlicht aus Wechselkurseffekten und dem Management der eigenen Währung. Ein Selbstläufer ist der Rückzug jedoch nicht: Auf der Gegenseite legten die Vereinigten Arabischen Emirate um 19,1 Prozent zu, Irland um 14,0 Prozent, Singapur um 12,2 Prozent und Belgien um 12,1 Prozent.

Die 40-Billionen-Dollar-Frage

Ausländische Nachfrage hilft, die US-Defizite zu finanzieren — sie ist aber nur ein Teil des riesigen Marktes für amerikanische Staatsschulden. Der Großteil liegt bei inländischen Anlegern und US-Institutionen. Und der Berg wächst weiter: Im August 2026 überschritt die US-Staatsverschuldung erstmals die Marke von 40 Billionen Dollar.

Für Anleger lohnt sich der Blick auf die Rangliste deshalb doppelt. Anhaltende Defizite zwingen Washington zu immer neuen Emissionen, während höhere Zinsen die Kosten des Schuldendienstes nach oben treiben. Die 9,3 Billionen Dollar in ausländischer Hand zeigen, wie global dieser Markt vernetzt ist. Verschiebungen unter den großen Gläubigern sind damit mehr als eine Statistik — sie sind ein Frühindikator für die internationale Nachfrage nach US-Staatsanleihen.