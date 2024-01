Expedition Investment Podcast | Folge 8 Wer hat Angst vorm Schreckgespenst

Warum sind gerade 2022 so viele Menschen in die Bedürftigkeit gerutscht? Wird wirklich alles immer teurer? Und welche Rolle spielt dabei die Inflation?

© mjnt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Podcast-Host Jerrit Schmidtke verfolgt weiter seine Expedition durch den wilden Dschungel der Finanzen. Dabei stößt er auf steigende Verbraucherpreise und immer mehr Menschen, die in die Bedürftigkeit rutschen.

Schon seit einiger Zeit treibt das Schreckgespenst Inflation sein Unwesen. 2022 war ein Rekordjahr für die Verbraucherpreise. Die stiegen nämlich um überwältigende 7,9 Prozent. Und für viele Deutsche bedeutete das ganz konkret den Sturz ins Existenzminimum.

Bei der Essensausgabe vom Arbeiter-Samariter-Bund in Hamburg hat Host Jerrit Schmidtke mit zweien dieser Menschen gesprochen. Wie sie mit steigenden Preisen umgehen, welche Rolle Inflation überhaupt in unserem Leben spielt und was man dagegen unternehmen kann, hört ihr in der heutigen Episode.

Zu Gast sind:

Frank Rauchschindel-Stenner ist Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund OV Hamburg-Nordost e.V., kurz ASB. Er erklärt, wie Inflation und steigende Preise vor allem diejenigen treffen, die ohnehin schon mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Daniel Eckert ist Wirtschafts- und Finanzjournalist bei der WELT und dort einer von sechs Moderatoren des erfolgreichen Podcasts "Alles auf Aktien - Der tägliche Börsen-Shot". Er klärt auf, ob wirklich alles immer teurer wird und warum eine moderate Inflation von der EZB sogar erwünscht ist.

Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Christoph-Martin Mai & Karsten Sandhop arbeiten beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden und beschäftigen sich dort mit den Themen Verbraucherpreise und Preisstatistik. Wie die Inflationsrate genau entsteht und wie sich unser Verhalten auf die Preisentwicklung auswirkt, erklären die beiden im Gespräch mit Podcast-Host Jerrit Schmidtke.

Ihr wollt mehr erfahren? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment“ wagen? Dann hört hier die brandneue Folge.

Dieser Podcast wird gesponsort von Scalable Capital.