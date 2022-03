Efama-Analyse Wer in Europa die meisten Fondsanteile besitzt

Europaweit betrachtet befinden sich die meisten Publikumsfondsanteile im Besitz von Anlegern aus Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommen die Autoren einer Auswertung des europäischen Fondsverbands Efama. Dort hat man gemessen, in welchen Länder besonders eifrig investiert wird. Konkret ging es um Fonds, die nach der europäischen Ucits-Richtlinie aufgelegt sind, sowie um Alternative Investmentfonds (AIF).

Demnach folgen auf den Fondsmarkt Nummer Eins Deutschland – mit einigem Abstand – die Länder Großbritannien und Frankreich auf Platz zwei und drei.

1. Diese Länder haben den größten Anteil am Fondsbesitz in Europa

Summe in Milliarden Euro und Anteil am Gesamtbesitz. Ende Q3, 2021

Alle Grafiken: Efama

Bei Efama hat man auch untersucht, wie sich der Fondsbesitz auf unterschiedliche Arten von Investoren verteilt. Demnach ist das Gros der Fondsanleger unter den institutionellen Investoren wie Pensionsfonds und Versicherern zu finden. Aber auch Privatanleger machen einen bedeutenden Anteil aus (im folgenden Diagramm hellblau dargestellt).

2. Anteil am Fondsbesitz in Europa, nach Art der Investoren

Summe in Milliarden Euro und Anteil am Gesamtbesitz. Ende Q3, 2021



Bei Efama stellt man weiter fest: Der Anteil von Privatanlegern an allen europäischen Fonds-Investoren ist im zweiten Corona-Jahr 2021 deutlich gegenüber dem Vorjahr gewachsen (Grafik 3, ebenfalls hellblau).

3. Nettozuflüsse in Ucits-Fonds und AIFs in Europa, nach Art der Investoren

In Milliarden Euro

In die Auswertung, die man bei dem Brüsseler Verband für das Jahresendquartal 2021 vorgenommen hat, flossen Daten aus 24 EU-Ländern plus Großbritannien ein. Stichtag war jeweils das Ende des dritten Jahresquartals 2021.