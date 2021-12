Wer ist Carsten Maschmeyer?

(Zeit Online, 9.11.2010, Maschmeyer-Porträt)...Kostspielige Schreibtische haben einen besonderen Stellenwert im Leben von Carsten Maschmeyer. Von seinem ersten größeren Verdienst, damals beim Finanzdienstleister OVB, kaufte er sich ein mit schwarzem Leder bezogenes Modell. Der Tisch sollte teuer aussehen. "Ich hab mir gedacht, wenn Bewerber oder Kunden kommen, sieht das seriös und solide aus. Da hab ich 9000 Mark investiert, mit dem klaren Ziel der Hebelwirkung."...(Welt Online, 10.10.2010, Feierabend mit Carsten Maschmeyer)...Welt am Sonntag: Wie heißt es doch so schön: für die Gäste nur das Beste.Maschmeyer: Ich muss zugeben, ich lasse mich schon von großen Namen beeindrucken – hier liegt kein Riesling aus der Pfalz. Ich bin gern großzügig zu meinen Gästen....(Bild.de, 5.9.2010, Interview mit Carsten Maschmeyer)...Maschmeyer: Ich habe nur eine Handvoll echter Freunde. Ich unterscheide zwischen Freunden und Bekannten. Bekannte sind wie scheue Vögel: Ist der Erfolg weg, fliegen sie weg. Freunde bleiben, egal was ist....(Bild.de, 5.9.2010, Carsten Maschmeyer spendet 1,4 Millionen Euro für ein Herz für Kinder)...Maschmeyers Motivation Gutes zu tun liegt in seiner eigenen Vergangenheit. Der Selfmademan: „Ich war selbst in einem Mutter-Kind-Heim und weiß, wie wichtig es ist, dass Kindern geholfen wird.“...(manager-magazin.de, 2.7.2010, Wie Carsten Maschmeyer und Bert Rürup das deutsche Rentenkonzept in die Welt tragen möchten)...Im Ausland dagegen ist der Markt noch jung und frisch. "Es mag sich vermessen anhören, aber wir haben schon vor, ein bisschen Finanzgeschichte zu schreiben nach dem Motto 'Bei der Neuorganisation der Altersvorsorge in China haben wir mitgemacht' oder 'Wir waren ein Geburtshelfer bei einer Art Riester-Rente in der Türkei'", erklärt Maschmeyer....