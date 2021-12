Wer ist die Plaudertasche? Hedgefonds verklagt Webseite

Greenlight Capital von Hedgefonds-Manager David Einhorn hat eine gerichtliche Anordnung beantragt, mit der die Webseite Seeking Alpha gezwungen werden soll, einen ihrer Autoren zu identifizieren. Dieser habe angeblich eine Beteiligung des Fonds an Micron Technology verraten, bevor das Investment öffentlich gemacht wurde.In einer Pflichtmitteilung an die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) vom 25. November erklärte Greenlight, die Firma im dritten Quartal 23 Millionen Aktien an Micron gekauft. Bereits elf Tage zuvor hatte Greenlight gegenüber der SEC die Beteiligung offenbart und darum gebeten, Micron als Investment nicht zu identifizieren.Ein Autor, der häufig für die Webseite unter dem Namen “Valuable Insights” (Wertvolle Einblicke) schreibt, verriet das Investment schon am 14. Februar in einem Beitrag – noch bevor Greenlight die Position offiziell gegenüber der SEC öffentlich macht, erklärte der Investmentmanager in seinem Antrag an das Gericht in Manhattan.Laut Hedgefonds hat der Bericht auf der Webseite die Kosten für die Firma nach oben getrieben. Greenlight gehe davon aus, dass “Valuable Insights” zum Zeitpunkt des Artikels selbst Micron-Aktien besessen habe. Der Kurs der Aktien sei unmittelbar nach der Veröffentlichung angestiegen.Seeking Alpha war zunächst nicht für eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg News erreichbar.