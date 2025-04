Diese Nachricht ließ Ende vergangenen Jahres die Poolbranche aufhorchen: Der Maklerpool PMA (Eigenschreibweise: pma) bekommt einen neuen Eigentümer, der Private-Equity-Investor HG Capital steigt bei den Münsteranern ein. HG hat bereits die Fonds Finanz, den DEMV und einige weitere Finanzakteure in Deutschland unter seine Fittiche gebracht.

Nun startet er mit einer neu gegründeten Beteiligungsgruppe namens Ascendia ein neues Projekt. PMA ist darin das erste Übernahmeziel.

Wie der langjährige PMA-Chef Bernward Maasjost den Verkauf des Pools begründet, was die Dachgesellschaft Ascendia Group vorhat und was am Maklermarkt mittlerweile am meisten zählt, verrät er im Interview.

DAS INVESTMENT: PMA ist kürzlich von dem britisch-amerikanischen Private-Equity Investor HG Capital gekauft worden und ist jetzt Teil der Ascendia-Gruppe. Wie lief die Transaktion genau ab?

Bernward Maasjost: Die Anteile der Aktionäre der Dr. Maasjost & Collegen AG – das sind vor allem mein Sohn Felix und ich – sind zu 100 Prozent an HG übergegangen und in die Ascendia Gruppe eingeflossen. Im Anschluss haben wir beide uns hieran wiederum nennenswert beteiligt. Damit sind wir praktisch noch im selben Boot, aber unter anderer Flagge.

Was heißt „nennenswert beteiligt“ – wie viele Anteile halten Sie?

Maasjost: Es ist viel Geld reinvestiert worden, der Rest ist vertraulich.

Was passiert nun weiter im Ascendia-Verbund?

Maasjost: Die Gruppe wächst immer weiter. Bislang ist bereits die Status GmbH dazugekommen, außerdem der Nettopolicen-Anbieter Honorado, sodass es ein aktives, sich entwickelndes Portfolio ist. Die früheren alleinigen Gesellschafter sind nun in einem gemeinsamen Gremium engagiert. Sie bleiben mir ihrem unternehmerischen Denken involviert.

PMA wird als Maklerpool geführt, ist aber auch ein Vertrieb. Ordnen Sie mal bitte ein, wie sich das verhält.

Maasjost: PMA war zunächst ein reiner Maklerpool, mit Partnern, die sich auf Basis eines Vertrags nach Paragraf 93 HGB bei uns anbinden. Sie reichen Anträge bei uns ein und wir wickeln das Geschäft für sie ab. Wir sind praktisch das Bindeglied zwischen der Versichererwelt und den Vertrieblern – das klassische Pool-Modell. Über die letzten Jahre sind aber immer mehr Vermittler ausgeschieden. Viele haben uns gefragt: Was machen wir jetzt mit unseren Beständen, wer betreut unsere Kunden?

Man könnte die Bestände auch an andere Makler des Pools weitergeben oder extern verkaufen.

Maasjost: Ein freier Verkauf am Markt ist mittlerweile sehr kompliziert geworden. Also übernehmen wir im Rahmen unseres Maklerrenten-Angebots die Bestände. Unsere ausgeschiedenen Partner bleiben im Regelfall mit einem gewissen Prozentsatz dabei, aber wir sind dann Ansprechpartner für die Kunden. Dieses eigene Vermittlungsgeschäft hat sich über die letzten Jahre bei uns aufgebaut. Mittlerweile finden Sie es bei sehr vielen Pools.

Wenn Sie Bestände Ihrer Makler in die eigene Verwaltung übernehmen – werden die Kunden dann passiv weiterbetreut oder wird auch versucht, aktiv Neugeschäft mit ihnen zu machen?

Maasjost: Wir betreuen die Kunden professionell weiter. So etwas wie – ich nenne es mal „Bestandsverwesung“, Courtage einnehmen und nichts dafür tun, kommt für uns nicht in Frage. Wir haben entweder andere Partner, die in der Region ansässig sind und die mit einsteigen. Oder wir haben eigene Leute, die sich um diese Kunden kümmern. Wir machen das mit richtiger Betreuung, mit Fachpersonal.

Wie viele Angestellte haben Sie, die sich um die übernommenen Maklerbestände kümmern?

Maasjost: In Münster haben wir 60 Mitarbeiter im klassischen Support. 25 weitere arbeiten im B2C-Bereich.

Was ändert sich an dem Konstrukt mit der Übernahme durch HG Capital?

Maasjost: Für den Partner ändert sich nichts. Auch die Marke PMA bleibt erhalten. Die handelnden Personen sind die gleichen, nur der Eigentümer ist nun mit HG juristisch eine andere Person.

Vom wem kam der Impuls für die Übernahme – von Ihnen oder von HG?

Maasjost: Wir sind angesprochen worden. Die Branche ist ja sehr übersichtlich. Wenn man ein paar Jahre dabei ist, kennt man alle Spezialisten. Florian Brokamp ist an mich herangetreten und hat die Idee vorgestellt. Mein Sohn Felix und ich waren sehr schnell auf einer Wellenlänge mit ihm. Diese Form der Zusammenarbeit ist für uns und alle Beteiligten ein sehr guter Weg.

Schon kurz nach Ihnen ist als zweites Investment die Status GmbH zur Ascendia Group gekommen. Wird Ascendia in dem Tempo weiterwachsen?

Maasjost: Die Pressemitteilungen haben durchaus zu gewissen Aktivitäten geführt. Einige Leute sind, ich sage es mal: wach geworden. Auf der Liste stehen jetzt schon einige Interessenten mehr. Ob es weiterhin so schnell geht, weiß man nicht. Der Teufel steckt bei solchen Transaktionen im Detail. Aber der Plan für 2025 ist, dass noch einige Unternehmen hinzukommen. Das Gesamtmodell ist darauf angelegt, stark zu wachsen, um die betriebswirtschaftlichen Vorteile aus der Größe auszuschöpfen.

Aber lohnt sich das überhaupt aus Sicht externer Investoren? Die Finanz- und Versicherungsvermittlung ist kein besonders margenträchtiges Geschäft. Es gibt einen natürlichen Deckel nach oben, weil sich die Provisionen ja nicht unendlich erhöhen lassen. Insofern ist auch der Umsatz nicht endlos ausdehnbar. Wie sehen Sie das?

Maasjost: Auf Courtagen-Seite ist das sicherlich kein unendliches Thema. Und berechtigterweise wollen alle beteiligten Parteien verdienen. Im Fokus stehen daher Kostenoptimierung und betriebswirtschaftliche Synergien, insbesondere im technologischen Bereich. Die erforderlichen Investitionen in Technologie und die Anpassung an die Digitalisierung sind beachtlich und stellen eine erhebliche finanzielle Anstrengung dar, besonders für kleinere Unternehmen. In einem größeren Unternehmensverbund lassen sich diese Belastungen jedoch besser bewältigen.

Das ist die Sicht der Vertriebe. Wie sieht es vonseiten HG Capitals aus?

Maasjost: Die machen über diese Synergien die Unternehmen betriebswirtschaftlich erheblich erfolgreicher. Als Beispiel: Unternehmen A verdient 100 und Unternehmen B verdient 100. Zusammen würden sie 200 verdienen. Über die Synergieeffekte aber vielleicht 250 oder sogar 300. Die Investitionen in Digitalisierung und KI erfordern beträchtliche finanzielle Mittel. Aber ob Sie 1.000 oder 5.000 Vermittler in Ihrem System haben, ist egal. Die Investoren nennen das Konsolidierungsstrategie und der betriebswirtschaftliche Reiz ist die Kostenoptimierung. Da ist die Musik drin.

Es gibt den etwas abgenudelten Begriff von den Heuschrecken, die über ein Unternehmen herfallen. Man könnte auch HG Capital als Private-Equity-Investor in diese Schublade stecken. Befürchten Sie nicht, dass da einfach Geld herausgezogen und danach wieder verkauft wird – dass also die aufgekauften Häuser ohne das investierte Geld nackt zurückbleiben?

Maasjost: Ein Unternehmen auszunehmen und von ihm einfach nur Geld abzuziehen, macht ja langfristig keinen Sinn. Wir haben uns auch ein bisschen abgesichert. Es geht um betriebswirtschaftliche Vorteile durch die Schaffung eines größeren Gebildes, das unternehmerisch gut funktioniert. Da wird sicherlich irgendwann auch mal der Investor wechseln. Vielleicht gibt es dann Strategen, die etwas zusammenbauen, was wiederum für einen Größeren richtig interessant sein könnte. Das wird sicherlich irgendwann passieren.

Wenn Sie vor allem an externen Entscheidern hängen, befürchten Sie nicht, dass im Zweifel über Ihren Kopf hinweg entschieden wird?

Maasjost: Nein, da habe ich überhaupt keine Angst. Weil letzten Endes Menschen dieses Geschäft machen müssen. Und diejenigen, die das qualifiziert können und diese Unternehmen dahin entwickeln, dass sie Synergien haben, diese Menschen brauchen mich und meinen Sohn, damit das funktioniert. Sie brauchen gute Leute, die das Geschäft auch betreiben. Was dann auf der Eigentümer-Seite passiert, hat mit dem operativen Geschäft ja nichts zu tun.

Ich habe für viele Große dieser Welt schon einmal geschraubt, gemacht, getan. Irgendeiner muss die Arbeit machen. Wertsteigerung organisieren zu wollen und zu müssen, ist nun mal Impetus unserer Betriebswirtschaftslehre und unseres Wirtschaftslebens.

PMA und der Name Maasjost sind eng miteinander verbunden. Blutet Ihnen nicht das Herz, die Oberaufsicht aus der Hand zu geben?

Maasjost: Unsere Rolle haben Felix und ich klar definiert und geben sie nicht leichtfertig aus der Hand. Gleichzeitig arbeiten wir heute mit Partnern zusammen, die über fundierte Erfahrung und Expertise verfügen. Unternehmen müssen sich in einer sich wandelnden Welt stets weiterentwickeln – Stillstand ist keine Option. Es wäre fatal, an überholten Strukturen festzuhalten und dabei die betriebswirtschaftlichen Realitäten zu ignorieren.

Schauen Sie sich die traditionellen Tante-Emma-Läden an – sie sind längst großen Handelsketten wie Metro, Rewe oder Edeka gewichen. Als Unternehmer muss man erkennen, welche Marktbewegungen entscheidend sind, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Denn wer zu lange zögert, steht am Bahnsteig, während der Zug bereits abgefahren ist. Fortschritt bedeutet Veränderung – nichts bleibt, wie es ist.

Es wird immer wieder bedauert, dass das klassische Poolwesen verloren geht, also die klassischen familien- oder inhabergeführten Pools kaum mehr vorhanden sind. Das verändere den Charakter der Branche. Sehen Sie das auch so?

Maasjost: Ja, wenn wir auf das Thema „11 Freunde sollt ihr sein“ abstellen, dann ist das so. Betriebswirtschaftlich und auf Managementebene wird sich in unserer Branche vieles dramatisch ändern, wie in vielen anderen Branchen auch. Die Menschen wollen gerne einen Buchladen haben, aber wenn es darauf ankommt, bezahlt kaum jemand die fünf Euro mehr. Stattdessen wird das Buch online bestellt, wo es nicht einmal nach Hause getragen werden muss. Früher war es angenehm, in den Laden zu gehen und sich beraten zu lassen. Doch dieser Service ist teuer und die wenigsten sind bereit, dafür zu zahlen. Das erleben wir in unserer Branche auch. Wir können das nicht aufhalten, wir können uns nur anpassen.

Kann man als Vertrieb also nur noch überleben, wenn man sich einer größeren Einheit anschließt?

Maasjost: Als ich mit PMA vor 20 Jahren anfing, hatte ich eine klare Vorstellung davon, was es bedeutet, im großen Geschäft mitzumischen: 20 Millionen Courtage schienen damals eine sichere Marke zu sein. Heute sieht das ganz anders aus – auf Poolebene muss man mit 50 Millionen bereits richtig Gas geben, um konkurrenzfähig zu bleiben. Gerade kleinere Vermittler mit einem Courtageumsatz von 20.000 oder 30.000 Euro stehen vor enormen Herausforderungen. Die zunehmenden Dokumentationspflichten und die Notwendigkeit, in moderne Technologien zu investieren, machen es fast unmöglich, in diesem Rahmen langfristig erfolgreich zu wirtschaften.

Wir selbst haben gerade ein großes Digitalisierungsprojekt aufgesetzt, das uns rund 1,7 bis 2 Millionen Euro kostet. Das ist eine Summe, die man erst einmal stemmen muss. Wer das nicht kann, läuft Gefahr, in ein Geschäftsmodell abzurutschen, das langfristig nicht mehr funktioniert. Diese Dynamik zwingt Unternehmen dazu, ständig wachsam zu bleiben. Man wird getrieben, muss sich kontinuierlich anpassen – und genau das führt zwangsläufig zu den Konsolidierungen, die wir aktuell in der Branche erleben .

Bei GGW ist ebenfalls HG Capital eingestiegen, außerdem ist der Private-Equity-Investor Permira beteiligt. Wie grenzt sich GGW von der Ascendia-Gruppe ab?

Maasjost: Die GGW-Gruppe spricht Firmenkunden und Industrie-Versicherungsmakler an. PMA dagegen macht klassisches Privatkundengeschäft, vom Handwerksmeister über Mediziner, Steuerberater – kleinere Einheiten eben.

Es gibt noch andere externe Aufkäufer im Finanz- und Versicherungsvertrieb am deutschen Markt: die Summitas Gruppe oder Warburg Pincus, die Blau direkt übernommen haben. Wie sehen Sie auf die Konsolidierungsbestrebungen: Werden alle externen Investoren jetzt nebeneinander wachsen?

Maasjost: Eine Konsolidierungsstrategie verfolgt ja im Regelfall nicht nur einer. GGW ist jetzt schon europaweit unterwegs. Das werden noch mehr Häuser so machen. Am Ende, so vermute ich, werden sich vermutlich drei bis fünf richtig große Gruppen in unserer Branche herausbilden.

Über den Interviewten:



Bernward Maasjost hat langjährige Erfahrung im Versicherungsvertrieb. Nach Stationen bei der Colonia Versicherung und MLP Assekuranzmakler stieß er 1999 als Gesellschafter-Geschäftsführer zu der PMA-Unternehmensgruppe. Seit 2007 ist er Vorstandschef der Gesellschaft Dr. Maasjost & Collegen, die ab 2011 die Mehrheit an PMA hielt. Nachdem 2022 Maasjosts Sohn Felix Maasjost die Geschäftsführung mehrerer Unternehmensteile übernahm und ebenfalls in den Vorstand der Holding berufen wurde, verkaufte Maasjost Ende vergangenen Jahres den Maklerpool an den Private-Equity-Investor HG Capital – der mit PMA als Anker-Investment wiederum die Ascendia-Gruppe gründete.