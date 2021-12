Nach Ländern aufgeschlüsselt Wer mietet und wer kauft

Tatsächlich gibt es in Europa ein Land, in dem noch (relativ) mehr Menschen zur Miete wohnen als in Deutschland. In der Schweiz sind es 68 Prozent, in Deutschland 64 Prozent. Das zeigt eine Grafik des Statistikportals Statista, die sich auf eine Umfrage bezieht, die Statista Global Consumer Survey.

Demnach besitzen relativ betrachtet in Russland die meisten Menschen Häuser oder Wohnungen, nämlich 87 Prozent. In China ist der Anteil der Mietenden ebenfalls recht gering. Was laut Statista daran liegt, dass Russen staatliche Wohnungen kostenlos übernehmen konnten, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war. Und in China galten Immobilien lange Zeit als eine der wenigen investierbaren Anlageklassen.