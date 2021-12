So richtig angefangen mich für Geld zu interessieren habe ich erst nach meinem Studium. Dabei ging es mir als Derivate-Analyst eher um das Risiko als um die mögliche Rendite – für meinen jetzigen Job vermutlich nicht die schlechteste Voraussetzung.Für meine Promotion habe ich ein Stipendium bekommen, und ich habe nebenbei als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet.Ich bewundere alle Menschen, die in der Lage sind, komplizierte Sachverhalte aus der Theorie in die Praxis umzusetzen.Ich weiß nicht, ob es dafür ein Sprichwort gibt, aber ich halte es für völlig absurd, allein aus der technischen Analyse eines Marktes dessen zukünftige Entwicklung ablesen zu wollenLehrbuchwissen veraltet schnell. Ich halte es für wichtiger, sich mit dem Lesen aktueller akademischer Artikel auf dem Laufenden zu halten.Ob ich auf Jahressicht vor oder hinter meinen Konkurrenten liege, ist mir nicht wichtig – solange die langfristige Rendite und die Risikokennzahlen stimmen.Wer sich für kurzfristige Performance-Erfolge belohnt, bettelt nach Ärger.Privat auf meine Kinder und meine Familie, beruflich auf mein kompetentes und hart arbeitendes Team.Über all jene Anleger, die die Schwellenländer und vor allem China nach einigen kleineren Rückschlägen bereits wieder komplett abschreiben.Jedem, der bereit ist zuzuhören.Schöne Erinnerungen.Dort bin ich eher selten aktiv. Aber ein Mitglied meines Teams ersteigert auf Ebay regelmäßig Autos und verkauft sie dann mit Gewinn in seinem Heimatland.... etwas, mit dem ich mich erst dann beschäftige, wenn meine Tochter alt genug ist für ein eigenes Konto.Ich schaue keine Fernsehserien.Bei Fernsehserien.Fußball – auch wenn ich als Kind den festen Plan hatte, ein Rockstar zu werden.Wann immer es geht, schaue ich die Spiele des FC Kopenhagen Einen trendigen Café Latte am Morgen.Das kommt auf das Essen an. Am liebsten jedoch Weißwein – vor allem Chardonnay Auf den Sommerurlaub mit meiner Familie.Das Internationale Rote Kreuz Ich lebe sehr gern in Kopenhagen – obwohl ein Sommerhaus mit Meerblick in wärmeren Gefilden natürlich auch nicht zu verachten wäre.Der 1970 in Aalborg geborene Däne studiert nach dem Abitur Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Aarhus und an der London School of Economics . Seine berufliche Laufbahn beginnt er 1998 als quantitativer Analyst bei der National Westminster Bank in London.Ein Jahr später wechselt er in gleicher Funktion ins globale Aktien-Team von Dresdner Kleinwort Benson, wiederum ein Jahr später zum schwedischen Vermögensverwalter Alfred Berg nach Kopenhagen. Dort leitet Hansen vier Jahre lang das Asset-Allocation-Team, bevor er 2004 zu Nordea wechselt und dort ebenfalls die Leitung des Asset-Allocation-Teams übernimmt.In dieser Funktion zeichnet er für alle Fonds der Stable-Reihe verantwortlich, unter anderem den gemeinsam mit Claus Vorm betreuten Nordea Stable Return.