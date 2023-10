Zuletzt hat es bei den großen Fondsgesellschaften einige Zusammenschlüsse gegeben: Amundi hat im vergangenen Jahr Lyxor übernommen und nun angekündigt, die ETF-Marke vom Markt verschwinden zu lassen. Der aufsehenerregendste Fall dürfte jedoch die Übernahme der Credit Suisse durch UBS gewesen sein. Das führt zu Verschiebungen nicht nur im Bankenmarkt, sondern auch unter Asset Managern: So hat UBS nun ihren französischen Konkurrenten überholt.

Morningstar hat eine Analyse zu den 100 größten Fondsgesellschaften in Europa herausgegeben. Wir stellen die 15 größten im Ranking vor und nennen die wichtigsten Details. Die Unternehmen sind dabei nach ihrem in Europa verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) in klassischen Publikumsfonds und börsengehandelten ETFs sortiert. Geldmarktfonds und geschlossene Fonds wurden bei der Untersuchung nicht berücksichtigt. Ebenfalls ausgeschlossen sind Dachfonds, um doppelte Zählungen zu vermeiden.

Für die Analyse wurden Daten bis zum 23. August 2023 beziehungsweise 30. Juni 2023 (für das verwaltete Vermögen) berücksichtigt.

Morningstar hat sich in der Analyse dazu entschlossen, Blackrock und iShares in Europa getrennt zu betrachten, auch wenn beide zum selben Haus gehören. Den Lesern soll dadurch deren Aufstellung besser verdeutlicht werden können.