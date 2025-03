Wer wird Finanzminister unter Kanzler Merz?

Der neue Bundestag ist am 25. März 2025 erstmals zusammengekommen: Wer übernimmt das mächtige Finanzministerium in einer möglichen CDU/CSU-SPD-Koalition, das seit dem Ampel-Aus unter der Leitung von Jörg Kukies steht? Das Ressort gilt als Schlüsselposition für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands und Europas.

DAS INVESTMENT stellt die Kandidaten vor und wagt eine prozentuale Wahrscheinlichkeitsangabe.

Jens Spahn (CDU) – Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

Carsten Linnemann (CDU) – Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

Ralph Brinkhaus (CDU) – Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

Jörg Kukies (SPD) – Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Matthias Middelberg (CDU) – Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Lars Klingbeil (SPD) – Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent

Andere – Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Wir haben unsere Kandidaten-Liste angepasst und begründen unsere Wahrscheinlichkeits-Schätzung.

Jens Spahn (CDU): Der umstrittene Ehrgeizling

Jens Spahn gilt als heißer Kandidat fürs Finanzministerium © IMAGO / HMB-Media

Jens Spahn (CDU, Jahrgang 1980) ist einer der prominentesten Politiker seiner Partei und ein heißer Kandidat für das Amt des Finanzministers. Mit seiner Erfahrung als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium (2015 bis 2018) hat er bereits bewiesen, dass er die komplexen Mechanismen der Finanzpolitik versteht.

Aktuelle Position: Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mitglied des Deutschen Bundestages

Wirtschaftspolitische Schwerpunkte:

Steuern und Abgaben: Spahn fordert eine im Grundgesetz verankerte Obergrenze für Sozialabgaben bei 40 Prozent und spricht sich für eine Senkung der Stromsteuer sowie schnellere Abschreibungen bei Investitionen aus. Damit will er die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und Unternehmen entlasten.

Kapitalmärkte: Er setzt auf Wachstum durch Investitionen und fordert eine stärkere Förderung von Kapitalbildung, etwa durch steuerliche Anreize für private Altersvorsorge und Investitionen in Fonds.

Bürokratieabbau: Spahn kritisiert die überbordende Bürokratie in Deutschland und schlägt ein radikales Bürokratieabbaugesetz nach österreichischem Vorbild vor. Ziel ist es, EU-Vorgaben nicht länger durch nationale Regeln zu verschärfen, um Unternehmen zu entlasten.

Doch seine Karriere ist nicht frei von Kontroversen: Während seiner Zeit als Bundesgesundheitsminister (2018 bis 2021) stand er im Zentrum der Corona-Krise. Sein Krisenmanagement wurde vielfach kritisiert, etwa wegen teurer Maskenkäufe und ungenauer Kommunikation, wie seine umstrittene Aussage über die „Pandemie der Ungeimpften“. Diese Punkte haben seinem Ruf geschadet, auch wenn er sich durch seine hohe Medienpräsenz – insbesondere in TV-Talkshows – immer wieder ins Gespräch brachte.

Spahn bleibt ein ehrgeiziger Machtpolitiker, dessen Ambitionen ihn zum Top-Favoriten für das Finanzministerium machen. Doch ob er die nötige Unterstützung in einer CDU/CSU-SPD-Koalition erhält, wird von seiner Fähigkeit abhängen, auch Kritiker zu überzeugen.

Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

Carsten Linnemann (CDU): Der Mittelstands-Mann

Der Eine war Finanzminister, der andere könnte es werden: Carsten Linnemann (l.) gilt als Kandidat für den Posten, den Christian Lindner bis November 2024 inne hatte © IMAGO / Frank Ossenbrink

Carsten Linnemann (CDU, Jahrgang 1977), promovierter Volkswirt und Generalsekretär der CDU, ist ein wirtschaftsliberaler Vordenker und ein wahrscheinlicher Kandidat für das Amt des Finanzministers. Als ehemaliger Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) vertritt er konsequent die Interessen des deutschen Mittelstands und setzt sich für eine marktwirtschaftliche Politik ein.

Aktuelle Position: Generalsekretär der CDU, Mitglied des Deutschen Bundestags

Wirtschaftspolitische Schwerpunkte:

Aktienrente: Linnemann unterstützt die Einführung kapitalgedeckter Elemente in der Altersvorsorge, um langfristig die Stabilität des Rentensystems zu sichern. Dabei verweist er auf internationale Vorbilder wie Schweden.

Kapitalertragsteuer: Er lehnt eine Erhöhung der Abgeltungsteuer (25 Prozent) ab und sieht das Thema als essenziell für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Gleichzeitig ist er offen für Reformen bei Zinseinkünften, um Ungleichheiten zu reduzieren.

Bürokratieabbau: Linnemann fordert weniger regulatorische Hürden, etwa durch eine „Gründerschutzzone“ für Start-ups, sowie eine Entlastung von Unternehmen bei Datenschutzvorgaben wie der DSGVO.

Seine klare Haltung zur Sozialen Marktwirtschaft macht ihn zu einem Favoriten innerhalb der Union, insbesondere bei B2B-Unternehmen und Investoren. Seine wirtschaftspolitische Kompetenz wird jedoch gelegentlich als einseitig wahrgenommen, da soziale Aspekte in seinen Konzepten weniger betont werden.

Seine Berufung ins Wirtschaftsministerium erscheint aktuell wahrscheinlicher.

Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

Ralph Brinkhaus: Der Haushaltswächter

Ralph Brinkhaus gilt als Verfechter der Schuldenbremse © Imago / Future Image

Ralph Brinkhaus (CDU, Jahrgang 1968), Diplom-Ökonom und Steuerberater, ist einer der erfahrensten Finanzpolitiker der Union. Als ehemaliger Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat er sich einen Ruf als Verfechter von Haushaltsdisziplin und nachhaltiger Finanzpolitik erarbeitet. Seine analytische Herangehensweise und sein sachlicher Stil machen ihn zu einem starken Kandidaten für das Finanzministerium, insbesondere in einer Koalition, die auf Stabilität und Verlässlichkeit setzt.

Aktuelle Position: Ehemaliger Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (2018 bis 2022), Mitglied des Deutschen Bundestags

Wirtschaftspolitische Schwerpunkte:

Haushaltsdisziplin: Brinkhaus ist ein klarer Befürworter der Schuldenbremse und hat sich wiederholt gegen eine Aufweichung dieser Regelung ausgesprochen. Er sieht solide Staatsfinanzen als Grundlage für wirtschaftliche Stabilität.

Nachhaltige Finanzpolitik: Er plädiert für langfristige Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung, ohne dabei die Haushaltskonsolidierung aus den Augen zu verlieren.

Steuerpolitik: Brinkhaus setzt auf steuerliche Anreize für Unternehmen, um Innovationen zu fördern, und spricht sich gegen Steuererhöhungen aus, die die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gefährden könnten.

Brinkhaus’ kompromisslose Haltung zur Haushaltsdisziplin könnte in Koalitionsverhandlungen auf Widerstand stoßen, insbesondere bei der SPD, die höhere öffentliche Investitionen fordert. Zudem wird ihm gelegentlich vorgeworfen, wenig flexibel auf neue wirtschaftspolitische Herausforderungen zu reagieren.

Brinkhaus könnte unter Kanzler Friedrich Merz ein Garant für Stabilität sein – mit einem klaren Fokus auf solide Finanzen und unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen. Er galt als klarer Befürworter der Schuldenbremse. Das könnte angesichts des beschlossenen Konjunkturpakets sowohl gegen als auch für ihn sprechen.

Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

Jörg Kukies: Der Amtsinhaber mit Banking-Vergangenheit

Jörg Kukies hat die Aufgaben als Finanzminister unaufgeregt übernommen © Imago / Bernd-Elmenthaler

Jörg Kukies (SPD, Jahrgang 1968), seit November 2024 amtierender Bundesfinanzminister, bringt eine beeindruckende Mischung aus Finanzexpertise und politischer Erfahrung mit. Der ehemalige Investmentbanker bei Goldman Sachs, wo er als Co-Vorsitzender für Deutschland und Österreich tätig war, hat sich in der Finanzwelt einen Namen gemacht. Seine Schwerpunkte lagen auf komplexen Finanzprodukten und der Betreuung institutioneller Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen.

Wirtschaftspolitische Schwerpunkte:

Kapitalmärkte: Kukies setzt sich für eine stärkere Integration von Kapitalmarktinstrumenten in die Altersvorsorge ein, etwa durch die Förderung von Aktienrenten und Fondsinvestitionen.

Finanzmarktregulierung: Als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium (2018 bis 2021) war er maßgeblich an der Banken- und Finanzmarktregulierung beteiligt, insbesondere im Kontext der Bankenunion. Kukies ist auch engagierter Verfechter einer europäischen Kapitalmarktunion.

Internationale Zusammenarbeit: Als ehemaliger G7- und G20-Sherpa Deutschlands hat Kukies internationale Allianzen geschmiedet, um globale Finanzfragen wie digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) voranzutreiben.

Seine Vergangenheit bei Goldman Sachs sorgt jedoch immer wieder für Kritik, insbesondere seine Nähe zu Lobbyisten und seine Rolle in Finanzskandalen wie Wirecard oder Cum-Ex. Auch sein Einfluss auf den Verkauf von Commerzbank-Anteilen an die italienische Unicredit wurde hinterfragt.

Dennoch gilt er als akribischer Arbeiter mit einem klaren Fokus auf Zahlen und Fakten – Eigenschaften, die ihn sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik respektabel machen. Seine Interviews im englischsprachigen TV wurden zuletzt auf Tiktok gefeiert: Kukies spricht akzentfreies Englisch.

Seine Chancen, im Amt bleiben zu dürfen, scheinen aufgrund des komplizierten SPD-Parteiproporzes geringer, als anfangs gedacht. Ein Armutzeugnis für die SPD, meint DAS INVESTMENT-Chefredakteur Christoph Fröhlich.

Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Mathias Middelberg: Der erfahrene Niedersachse

Mathias Middelberg gilt als Merz-Vertrauter © IMAGO / photothek / xFlorianxGaertnerx

Mathias Middelberg (CDU, Jahrgang 1964) ist ein erfahrener Politiker und Jurist, der sich in den letzten Jahren als versierter Finanz- und Haushaltspolitiker in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion etabliert hat. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik und enger Vertrauter von Friedrich Merz könnte er eine Schlüsselrolle in der kommenden Regierung spielen.

Middelberg ist der älteste Kandidat in unserer Liste.

Wirtschaftspolitische Schwerpunkte:

Solide Haushaltsführung: Middelberg vertrat eine klare Linie bei der Einhaltung der Schuldenbremse und setzt sich für eine nachhaltige Finanzpolitik ein, die sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Generationen berücksichtigt.

Middelberg vertrat eine klare Linie bei der Einhaltung der Schuldenbremse und setzt sich für eine nachhaltige Finanzpolitik ein, die sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Generationen berücksichtigt. Wirtschaftsliberale Orientierung: Als Vertrauter von Friedrich Merz teilt er dessen wirtschaftsliberale Ausrichtung und setzt auf marktwirtschaftliche Lösungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Als Vertrauter von Friedrich Merz teilt er dessen wirtschaftsliberale Ausrichtung und setzt auf marktwirtschaftliche Lösungen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Steuerpolitik: Middelberg plädiert für ein schlankeres Steuersystem mit weniger Ausnahmen und einer gezielten Entlastung für den Mittelstand und Familienunternehmen, um Investitionen und Innovationen zu fördern.

Seine umfassende Erfahrung in Wirtschaft und Verwaltung – von der Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt bei Preussen Elektra über Führungspositionen in der Wirtschaft bis hin zur Leitung des Referats für Wirtschaft in der Niedersächsischen Staatskanzlei – verleiht Middelberg eine besondere Perspektive auf wirtschaftspolitische Zusammenhänge.

Als promovierter Jurist und Spitzenkandidat der CDU in Niedersachsen bei der Bundestagswahl 2025 hat Middelberg ein gewichtiges Standing in der Partei aufgebaut. Seine Kombination aus juristischer Expertise, Wirtschaftserfahrung und finanzpolitischer Kompetenz macht ihn zu einem weiteren Kandidaten für das Finanzministerium.

Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Lars Klingbeil: Der neue starke Mann der SPD

Lars Klingbeil hatte keinen Grund zu jubeln am Wahlabend © Imago / Revierfoto

Lars Klingbeil (Jahrgang 1978), SPD-Parteichef und designierter Fraktionsvorsitzender, ist ein zentraler Akteur im Neuaufbau der Sozialdemokratie nach der Wahl. Sein Fokus liegt auf sozialer Gerechtigkeit und der Stärkung der „arbeitenden Mitte“.

Aufgrund seiner strategischen Rolle in Partei und Fraktion ist es unwahrscheinlich, dass er das Finanzministerium übernimmt. Stattdessen könnte er sich auf außen- oder sozialpolitische Themen konzentrieren, die besser zu seinem Profil passen.

Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent

Überraschungskandidaten für den Finanzminister-Posten

Die übrigen 10 Prozent räumen wir Überraschungskandidaten ein. Denkbar wäre ein Kompromisskandidat aus der zweiten Reihe, etwa ein weniger prominenter CDU- oder SPD-Finanzpolitiker, der in den Koalitionsverhandlungen als Konsenslösung auftaucht.

Auch externe Experten mit wirtschaftlichem Hintergrund könnten unter einem Kanzler Merz ins Spiel kommen, um die Koalition zu stabilisieren oder neue Impulse zu setzen. Solche Überraschungen haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass politische Dynamiken unvorhersehbar bleiben.

Klarer Favorit auf den Finanzminister-Posten ist aber Jens Spahn.